Il questore di Roma vieta la manifestazione di Forza Nuova: rischio tensioni con il presidio antifascista

Il questore di Roma Roberto Massucci ha vietato la manifestazione di Forza Nuova che si sarebbe dovuta tenere oggi a Roma, nel parco Sangalli a Torpignattara. L’iniziativa era stata fissata per oggi, sabato 6 dicembre, alle 18, e pubblicizzata con il consueto slogan “Arruolati”: un appello a partecipare a ronde dal tono muscolare, presentate come interventi di tutela degli abitanti del quartiere (ma solo se italiani). Un evento che ha sollevato non poche proteste e polemiche, con l'indizione di un presidio antifascista per le 17 sempre allo stesso parco.

Secondo quanto riportato dalla Questura, la locandina dell'evento è stata diffusa online diverse ore prima della comunicazione ufficiale necessaria per formalizzare il preavviso della manifestazione. "I tempi della formalizzazione si sono rivelati tardivi – ha dichiarato la Questura – in quanto successiva a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al Movimento Forza Nuova". Il rischio quindi, è quello di scontri e tensioni tra l'organizzazione neofascista e le persone che parteciperanno al presidio al parco Sangalli.

Forza Nuova ha annunciato che sposterà la manifestazione alle 16 in via Genzano. Le ronde dell’organizzazione neofascista proseguono da tempo: ribattezzate “passeggiate per la sicurezza”, mirano in realtà a individuare e stigmatizzare le persone straniere, alimentando l’idea di un presunto pericolo legato all’immigrazione. Dopo la violenza subita da una ragazza a Tor Tre Teste da parte di un gruppo di persone di origine nordafricana, i militanti di Forza Nuova sono tornati a cavalcare la vicenda per indirizzare l’attenzione contro gli stranieri, strumentalizzando un fatto tragico che richiederebbe invece rispetto, cautela e analisi lontane da semplificazioni, fermo restando l’accertamento delle responsabilità individuali.