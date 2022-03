Il produttore cinematografico arrestato è il compagno di Fabiola Cimminella di Temptation Island Il produttore cinematografico Daniele Muscariello, arrestato oggi insieme ad altre 8 persone per riciclaggio con la camorra, è il compagno di Fabiola Cimminella, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Instagram.

Nella giornata di oggi, fra le nove persone arrestate, c'è anche il produttore cinematografico Daniele Muscariello. L'uomo, classe 1977, negli ultimi anni è stato conosciuto anche nel mondo del gossip per la sua relazione con Fabiola Cimminella, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice della terza edizione di Temptation Island.

La loro relazione è iniziata qualche anno dopo l'esperienza che la showgirl, influencer che oggi conta 296mila followers su Instagram, ha avuto nel programma televisivo di Canale Cinque. Da quel momento, nel 2019, è andata avanti fino a quando nel mese di giugno 2020, i due hanno annunciato sui social che stavano aspettando un bambino. La relazione continua ancora oggi, come dimostrano gli scatti che li raffigurano insieme (quello in alto, ad esempio, risale a dicembre 2021).

L'arresto di Daniele Muscariello

Il produttore cinematografico e televisivo Daniele Muscariello è stato arrestato oggi, insieme ad altre 8 persone, nel corso di un'operazione che svolta fra Roma e Napoli dalla Guardia di Finanza con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma. Fra i reati contestati, compaiono quello di riciclaggio in concorso con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Oltre agli arresti, gli agenti hanno messo in atto sequestri preventivi per un valore totale di oltre un milione di euro.

Le indagini che hanno portato all'intervento di questa mattina sono iniziate lo scorso gennaio e sono state condotte dai del Nucleo Investigativo di via in Selci: i rapporti con il produttore cinematografico Daniele Muscariello, sono emersi quando sono scattate le misure cautelari personali verso alcuni indiziati di far parte di gruppi criminali operanti nell'ambito del narcotraffico.