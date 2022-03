Nove arresti per riciclaggio con la camorra, c’è anche un produttore cinematografico Riciclaggio in concorso con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati a 9 persone arreste, tra le quali un produttore cinematografico.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Nove persone tra Roma e Napoli, tra le quali un produttore cinematografico, sono state arrestate. A dare esecuzione alle misure cautelari sono stati i carabinieri del Comando provinciale su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. I provvedimenti sono scattati nelle scorse ore e hanno visto il dispiegamento di un gran numero di uomini e donne delle forze dell'ordine. I reati contestati agli arrestati sono a vario titolo quelli di riciclaggio in concorso con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. All'intervento hanno preso parte anche i militari della Guardia di Finanza con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma. I militari delle Fiamme Gialle hanno messo in atto sequestri preventivi, per il valore di oltre un milione di euro.

Le indagini sono partite da arresti per droga a gennaio

Le indagini di carabinieri e Procura che hanno portato gli investigatori ai nuovi arresti sono partite dall'operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci, che risale allo scorso 18 gennaio. Misure cautelari personali che sono scattate nei confronti di persone gravemente indiziate di far parte di gruppi criminali operanti nell'ambito del narcotraffico. In questo frangente sono emersi presunti rapporti con un produttore cinematografico. Relazioni che avrebbero condotto le persone coinvolte all'ideazione del sequestro di un imprenditore, che aveva debiti con il clan D'Amico-Mazzarella, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio di Napoli. Un progetto che non è stato però portato a termine.