Il poliziotto che salvato dal pestaggio Francesco Le Foche: “Così ho bloccato l’aggressore” Il poliziotto che ha salvato la vita all’immunologo Francesco Le Foche ha raccontato i concitati attimi in cui libero dal servizio è intervenuto all’interno dello studio medico mentre il professore veniva massacrato di botte.

A cura di Alessia Rabbai

Sull'aggressione all'immunologo Francesco Le Foche, la trasmissione televisiva "La Vita in Diretta" condotta da Alberto Matano in onda su Rai 1 ha intervistato il poliziotto Manuel Basile, che gli ha salvato la vita. L'agente ha raccontato i concitati attimi di quando, attirato dalle urla, è intervenuto all'interno dello studio medico di via Po lo scorso giovedì 5 ottobre.

"Stavo camminando in strada libero dal servizio, quando ho sentito delle urla provenienti dall'androne dove si trova lo studio medico del professore. La scena che ho visto appena entrato era di questa persona che teneva il professore per i capelli e gli sbatteva la testa a terra. Ho letto negli occhi dei presenti il terrore". L'aggressore era alto e aveva una corporatura robusta.

Il poliziotto ha convinto l'aggressore ad uscire in strada

"Ho cercato di non usare la forza – continua il poliziotto – per me la cosa migliore da fare in quel momento era tutelare il dottore e le persone presenti all'interno dello studio medico, ho detto a quell'uomo fermati, cosa stai facendo!". Il poliziotto dunque è riuscito a calmare il trentaseienne, una persona con problemi psichici, convincendolo con le parole, tentatando di instaurare fin da subito un dialogo con lui. "Alla fine ha mollato la presa e sono riuscito a convincerlo ad uscire con me in strada".

L'agente ha poi raccontato di aver visto il Francesco Le Foche in condizioni critiche: "Il professore a seguito delle percosse subite aveva perso conoscenza". Poi l'intervento del personale sanitario giunto in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato al vicino Policlinico Umberto I. Nei giorni successivi quando il professore si è ripreso i due si sono sentiti telefonicamente e il professore lo ha ringraziato per averlo salvato.

Francesco Le Foche rischia di perdere la vista da un occhio

Francesco Le Foche è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I, le sue condizioni di salute con il passare dei giorni migliorano, ciò che preoccupa ancora i medici è la vista. Si valuterà se servirà sottoporlo ad un secondo intervento.