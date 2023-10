Chi è Francesco Le Foche, l’immunologo ‘ottimista’ aggredito da un paziente nel suo studio Tra gli esperti che hanno contribuito a spiegare la pandemia, Francesco Le Foche è stato definito “l’ottimista”. Oggi è stato aggredito all’interno del suo studio. Non rischia la vita, ma le sue condizioni sono definite critiche.

A cura di Enrico Tata

È ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I l'immunologo Francesco Le Foche, aggredito da un suo paziente di 36 anni all'interno dello studio privato in via Po a Roma, dove esercita attività di extramoenia. Il medico non rischia la vita, ma ha riportato ferite gravi al volto e all'occhio. Le sue condizioni vengono definite critiche.

Francesco Le Foche è docente di Reumatologia all'Università La Sapienza di Roma. È specialista in in Allergologia, Immuno-Infettivologia e Immunologia cliniche. Formato professionalmente presso l'istituto di Malattie Infettive e Tropicali del Policlinico Umberto I, lavora come dirigente medico del Day Hospital di immunoinfettivologia. Come detto, ha anche uno studio privato in via Po. Stando a quanto si apprende, il paziente che lo ha aggredito è affetto da un'infezione alla colonna vertebrale e ha accusato il medico romano di aver sbagliato terapia.

Nato a Sezze in provincia di Latina nel 1957, il dottor Le Foche è apparso diverse volte in televisione negli ultimi anni a causa del suo impegno nella lotta contro il Covid-19. L'aggressione, ribadiamo, non è collegata al coronavirus, ma a una presunta cura sbagliata in relazione a un'infezione alla colonna vertebrale.

Francesco Le Foche è inoltre un esperto di malattie autoimmuni quali l’artrite reumatoide, il lupus e la fibromialgia.

Tra gli esperti che hanno contribuito a spiegare la pandemia, è stato definito "l'ottimista":