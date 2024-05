video suggerito

Cicalone alla Stazione Termini scatena il caos: aggredito tra turisti e passanti Simone 'Cicalone' è stato aggredito ai portici di via Giolitti, a pochi passi dalla stazione Termini, che di giorno e di notte diventano rifugi per i senzatetto.

A cura di Enrico Tata

Lancio di oggetti e bottiglie, una persona con un martello in mano. Caos a pochi passi dalla stazione Termini di Roma, sotto i portici di via Giolitti, che di giorno e di notte diventano giacigli per i senza tetto. Simone ‘Cicalone', noto Youtuber della Capitale, si è avvicinato per documentare quanto avviene a neanche cento metri dal sorvegliatissimo scalo ferroviario della Capitale, ma è stato aggredito da due o tre ragazzi. "Non abbiamo visto nessuno, neanche un poliziotto. Tra i ragazzi, però, solo due o tre ci hanno aggredito, gli altri sono stati tranquillissimi", ha raccontato Cicalone in un video pubblicato su Facebook. La scena è avvenuta in pieno giorno, tra turisti e passanti, nel cuore della Capitale e, come detto, a pochi passi dalla stazione Termini.

Lo stesso Cicalone ha raccontato l'episodio su Facebook:

Aggrediti alla Stazione Termini in pieno giorno con bottiglie e martelli. La zona della stazione Termini ha le sue aree off limits, nonostante i portici siano rifugio per turisti e cittadini quando piove, purtroppo è sconsigliato avvicinarsi, specie perché tra giacigli di fortuna e violenza tra gli occupanti diventa pericoloso per chiunque.

Continua lo youtuber su Facebook:

Nonostante fossimo conosciuti e stessimo intervistando Suleiman che aveva voglia di raccontare i suoi problemi come fa ogni volta, due persone sono partite da lontano per venire a litigare , uno di loro dopo aver rotto una bottiglia con schegge di vetro che ci hanno colpito ovunque ha provato a rubarmi la bodycam e successivamente il suo amico ha preso un grosso martello da cantiere e con questo oggetto sarebbe potuto finire in tragedia. Quello che è successo è passato inosservato e non è intervenuto nessuno, guardandoci le spalle pian piano siamo riusciti ad andarcene.