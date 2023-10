L’immunologo Francesco Le Foche aggredito da un paziente che lo accusa di una diagnosi sbagliata Ennesima aggressione a danno del personale sanitario a Roma, stavolta in uno studio medico in via Po, dove un 36enne ha picchiato l’immunologo Francesco Le Foche, mandandolo in ospedale con ferite e traumi gravi.

A cura di Alessia Rabbai

Francesco Le Foche, immunologo

Il medico immunologo Francesco Le Foche è stato aggredito da un paziente, che lo ha mandato in ospedale. Ricoverato in condizioni critiche, fortunatamente non rischia di morire. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di trentasei anni italiano, che dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. L'episodio di violenza è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 ottobre, nel suo studio medico che si trova in via Po, a poca distanza da Villa Borghese e Piazza Fiume, al centro di Roma.

Vittima dell'aggressione, l'ennesima nei confronti del personale sanitario, è il medico immunologo di sessantasei anni, che a seguito del pestaggio ha riportato un trauma cranico facciale, la frattura del setto nasale e la frattura del pavimento orbitario di sinistra. Soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale, è ricoverato al Policlinico Umberto I. Secondo le informazioni apprese il trentaseienne, che soffriva di problemi alla colonna vertebrale, si era rivolto allo studio del suo medico di fiducia per un consulto. Gli aveva dunque elencato i suoi sintomi e detto in generale come si sentiva. Ma a suo dire il professionista gli avrebbe fatto una diagnosi sbagliata, dandogli – sempre secondo lui – una terapia errata.

Arrestato il paziente che ha aggredito Le Foche

Il paziente si è rivolto allo studio medico per protestare contro il dottore, è andato in escandescenza e lo ha aggredito, scagliandoglisi contro e picchiandolo. Percosse a seguito delle quali ha riportato gravi ferite e traumi per le quali ha dovuto rivolgersi al pronto soccorso e farsi medicare.

L'ospedale data la natura delle lesioni e da quanto raccontato dal medico a seguito dell'accaduto ha inviato la segnalazione alle forze dell'ordine che sono intervenute. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Villa Glori. I poliziotti hanno arrestato il trentaseienne, che ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico per l'aggressione all'autorità giudiziaria.

Chi è l'immunologo Francesco Le Foche

Francesco Le Foche, nato a Sezze in provincia di Latina nel 1957, è un medico specialista in Immunologia, lavora al Policlinico Umberto I di Roma e ha uno studio in via Po. È un volto noto anche perché oltre alla sua esperienza professionale ha partecipato anche a programmi televisivi come ospite esperto per fare informazione nel periodo dell'emergenza sanitaria per il Covid-19. I suoi interventi in particolare si sono focalizzati sull'importanza dei vaccini e con una visione ottimistica, per incoraggiare la popolazione dopo mesi di restrizioni dovuti alla pandemia.