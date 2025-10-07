Il notaio Claudio Colacchi morto a 39 anni in un incidente tra due auto: Salaria chiusa

Un morto e un ferito grave è il bilancio dell’incidente su via Salaria a Roma. A perdere la vita è il notaio 39enne Claudio Colacchi, originario dei Castelli Romani, ma con studio a Rieti e ad Ariccia.

Il notaio Claudio Colacchi morto in un incidente sulla Salaria

Via Salaria è stata temporaneamente chiusa al traffico a seguito di un incidente stradale tra due auto. Nel sinistro è morto Claudio Colacchi, un notaio trentanovenne. Il bilancio dell'incidente è di un decesso e di un ferito grave, soccorso con l'eliambulanza. Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martecì 7 ottobre, a Rieti. Per il notaio Colacchi non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul caso indagano le forze dell'ordine. Lutto per la scomparsa del notaio, tantissimi i messaggi di cordoglio.

Chi era il notaio Claudio Colacchi

Claudio Colacchi era originario dei Castelli Romani, dal 2020 aveva il suo studio legale a Rieti e ad Ariccia. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma Tor Vergata, nel 2012, ha frequentato il Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche sempre a Tor Vergata e si è specializzato nel Diritto Migrazioni, per poi iniziare i due anni alla Scuola Notarile Anselmo Anselmi. Ha frequentato la Scuola Avvocature Ordine Velletri e successivamente la Scuola Notarile napoletana. Nel 2016 ha ottenuto l’Abilitazione all’esercizio della professione forense alla Corte d’Appello di Roma. Dal 2016 al 2019 ha frequentato la Scuola del Notaio Luca Palazzi. Colacchi ha vinto il concorso notarile nel 2019.

Un morto e un ferito grave nell'incidente sulla Salaria

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Claudio Colacchi erano circa le ore 12. Il notaio stava percorrendo via Salaria alla guida della sua auto, una Mercedes e si trovava all'altezza della frazione di San Giovanni Reatino quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la sua auto si è scontrata con un'altra macchina. Alla guida della seconda vettura c'era un anziano, che è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso in codice rosso, trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli.

L'impatto è stato violento e Colacchi ha avuto la peggio. Soccorso, i sanitari arrivati in ambulanza, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Ancora da ricostruire la dinamica esatta dell'incidente ma pare che fosse in corso una manovra di sorpasso. A poca distanza dal luogo dell'incidente è anche atterrata un'eliambulanza. Presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia.

Chiusa via Salaria

Via Salaria stamattina è stata temporaneamente chiusa all'altezza del chilometro 69,800. La chiusura di via Salaria è stata necessaria per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi in sicurezza. Terminate le vierfiche sul posto, la salma del notaio è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.