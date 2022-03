Il fratello di Draghi ferito in un incidente stradale con la moto: ricoverato in codice rosso Il fratello di Mario Draghi ha riportato una frattura alla gamba a causa di un incidente stradale a Roma.

A cura di Natascia Grbic

Il fratello del primo ministro Mario Draghi, Marcello, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sabato sera a Roma. Il fratello del premier è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato e preso in cura dai medici. Come riporta Il Messaggero, ha ricevuto una prognosi di venti giorni. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale di Roma Capitale. A eseguire i rilievi, il gruppo Parioli, che sta cercando di verificare eventuali responsabilità del sinistro. Non sarebbe invece ferito il conducente della macchina coinvolto nell'impatto.

Il fratello di Mario Draghi ferito in un incidente: indaga la Polizia Locale

Secondo le prime informazioni Marcello Draghi stava viaggiando sul suo scooter Sh 150 quando, tra viale Tiziano e piazzale Manila, si è scontrato con una Skoda. Subito sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno stabilizzato il fratello del primo ministro e lo hanno poi portato in ospedale per ricevere le cure necessarie. L'uomo, classe 1952, ha riportato una frattura alla gamba: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi e se la caverà con venti giorni di riposo.

L'incidente a piazzale Manila sabato sera

Cosa sia successo, ancora non è chiaro. Certo è che l'incidente ha spaventato moltissimo le persone coinvolte e coloro che hanno assistito all'impatto tra la moto e l'auto. Fortunatamente il sinistro non ha avuto un epilogo tragico, e l'ambulanza intervenuta prontamente ha assicurato a entrambi le cure sanitarie di cui avevano bisogno. Il traffico nella zona è risultato rallentato per diverso tempo in seguito all'incidente, ma dopo i rilievi i veicoli sono tornati a scorrere normalmente.