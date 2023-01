Il baritono Romualdo Savastano condannato a tre anni per maltrattamenti alla compagna Il 62enne ha respinto le accuse, negando di aver mai usato violenza su di lei. Il Tribunale di Civitavecchia lo ha condannato a tre anni e due mesi di reclusione.

A cura di Natascia Grbic

Romualdo Savastano, baritono e scopritore di talenti nel mondo della musica lirica, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dal tribunale di Civitavecchia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della compagnia. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, al 62enne sono state concesse le attenuanti generiche "in considerazione della figura sociale di Savastano e della matrice culturale dell’attività svolta nell’ambito lavorativo".

Secondo quanto riportato dall'accusa, negli ultimi anni la relazione tra Savastano e la compagna sarebbe diventata un incubo. La donna ha dichiarato che non riusciva più a vivere serenamente per tutta una serie di "minacce, ingiurie e maltrattamenti", oltre che per la sua "indole ossessiva, possessiva, a tratti aggressiva, ingiuriosa e manipolatrice". La mattina del 20 dicembre 2019, inoltre, la donna sarebbe stata aggredita fisicamente e spinta contro un muro davanti ai figli. Il motivo, secondo quanto dichiarato dalla vittima, starebbe nel fatto che lei voleva lasciarlo. Per quell'aggressione, la donna ha avuto un trauma guaribile in sei giorni.

In seguito a quell'episodio, la donna è andata a denunciarlo. In aula ha raccontato che il 62enne le avrebbe fatto una scenata per gelosia sul posto di lavoro, mentre un'altra volta l'avrebbe costretta a rinunciare a una vacanza con la madre, con la quale era già partito. Ha dichiarato che per paura della reazione di Savastano, avrebbe smesso di uscire da sola e insieme alle amiche per non incorrere nelle ire dell'uomo. Da parte sua, il baritono si è difeso negando ogni accusa, e sostenendo che la donna prova solo rancore nei suoi confronti perché lui non l'avrebbe mai voluta sposare.