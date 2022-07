I consiglieri di Roma Capitale si aumentano lo stipendio: da 2mila a 3500 euro al mese In una delibera che sarà discussa oggi in aula Giulio Cesare, si propone l’aumento dello stipendio per i consiglieri di Roma Capitale. Che passerà da 2mila a 3.500 euro al mese.

A cura di Natascia Grbic

Questa mattina in aula Giulio Cesare si discuterà dell'aumento dell'aumento dello stipendio dei consiglieri di Roma Capitale. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la delibera prevede che "per i consiglieri capitolini si possa equamente commisurare una indennità di funzione al 45% dell’indennità del sindaco". Lo stipendio per i consiglieri del Comune di Roma quindi, passerà da circa 2mila euro al mese a 3.500.

Se il parere sull'aumento salariale dovesse passare tra i vari capigruppo nelle commissioni Bilancio e Statuto, martedì la delibera sarà votata. Dopodiché si attende un decreto del Viminale al fine di attuare la delibera, che porterà – come detto – lo stipendio a 3.500 al mese. La somma sarà raggiunta dai consiglieri solo se parteciperanno a venti tra sedute di assemblea capitolina e commissioni consiliari, e al 60% dei consigli.

Le motivazioni all'aumento dello stipendio, che passerà a 5.175 euro lordi al mese nel 2022 e a 6.120 euro lordi nel 2024, sono tutte elencate nella delibera. Si parte dal fatto che quello di consigliere è un ruolo importante e gravoso e che, a differenza di altre città italiane, a Roma vivono quasi tre milioni di cittadini. Il rapporto tra eletti e residenti è di circa un consigliere ogni 60mila abitanti.

Tra le motivazioni, anche quelle del numero di turisti che ogni anno viene a visitare Roma. Una cifra, anche in questo caso, superiore a quella di altre città in Italia. "Roma esprime al massimo la propria vocazione di città internazionale tanto da registrare nel 2019 un numero pari a 19.454.354 arrivi e 46-539.097 presenze", si legge nella delibera.