Guasto alla linea elettrica dell’alta velocità Roma-Napoli: ritardi di un’ora Guasto alla linea elettrica dell’alta velocità Roma- Napoli: traffico tornato regolare. Continuano ritardi sulle linee Roma-Pisa e Fiumicino-Orte per maltempo.

A cura di Beatrice Tominic

Ritardi fino a 60 minuti sulla linea dell'alta velocità Roma- Napoli a causa di un guasto alla linea elettrica avvenuto questa mattina. Il traffico è tornato regolare dopo l'intervento dei tecnici. Coninuano i disagi, invece, anche sulle linee Roma-Pisa e Fiumicino-Orte per le condizioni meteo critiche tra Roma Ostiense e Ponte Galeria: anche in questo caso è stato richiesto l'intervento dei tecnici per la ripresa del traffico ferroviario. I treni regionali possono registrare ritardi fino a 20 minuti.

Il danno sull'alta velocità Roma-Napoli si è verificato alle 11.45 di oggi, sabato 3 dicembre, fra Cassino e Anagni, cittadine entrambe in provincia di Frosinone. Non appena segnalato il guasto, è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario: "I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti", fanno sapere con una nota, a cui seguiranno aggiornamenti, da Trenitalia.

Chiusa la metro A Lepanto: stazione allagata

Questo è soltanto l'ennesimo disagio che ha colpito la regione Lazio nella giornata di oggi. Dopo lo sciopero dei mezzi pubblici di ieri e la comunicazione dell'allerta gialla per il maltempo, le piogge e i temporali che stanno colpendo la regione ha messoin ginocchio, oltre alle strade, anche i mezzi pubblici della capitale.

Fin dalle prime ore della mattina si sono verificati numerosi danni ai bus di Cotral e alla linea Roma- Lido, rallentata a causa dei guasti che hanno coinvolto alcuni treni. Per supportare il servizio ferroviario, sono state attivate le navette sostitutive che effettuano lo stesso percorso della linea, oggi Metromare.

Nella tarda mattinata, invece, è stata Atac a dover comunicare con una nota sul profilo di Twitter la situazione nella fermata Lepanto della linea A, quella arancione, della metropolitana di Roma. "A causa della presenza di acqua piovana proveniente da aree esterne, siamo stati costretti a chiudere la stazione Lepanto – hanno spiegato – Una squadra è sul posto per pulire e ripristinare. Usate, per favore, in alternativa, la stazione Ottaviano", che è la più vicina a quella chiusa. In alternativa, la successiva procedendo da Battistini in direzione Anagnina è quella di Flaminio.