Gualtieri chiude il Tmb di Rocca Cencia: “Promessa mantenuta. Non ci sarà nessuna emergenza rifiuti” Missione compiuta: oggi il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato la chiusura dell’impianto Tmb di Rocca Cencia da tempo contestato dai cittadini del VI Municipio. E il Campidoglio rassicura: “Non ci sarà nessuna emergenza rifiuti grazie ai contratti stipulati da Ama”.

Chiude a Roma il tmb di Rocca Cencia. L'impianto di proprietà di Ama, contestato da anni dalla politica locale e dai cittadini, sarà svuotato nel corso dei prossimi 21 giorni (al momento la fosse è piena di seimila tonnellate di frazione umida), e non tornerà mai più a riempiersi. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "So che questo annuncio storico è atteso da molti anni, e si tratta di un successo collettivo", a ha dichiarato il primo cittadino rivendicando di aver mantenuto la promessa.

"Noi ci eravamo dati come obiettivo di legislatura la chiusura dell'impianto – ha ricordato Gualtieri – lo raggiungiamo immediatamente. Da ieri l'impianto è chiuso, sappiamo che è stata emanata l'ordinanza di dissequestro dell'impianto da parte della Procura e che è in corso di notifica ad Ama, che ha già anticipato la chiusura. Il Tmb, tornato in possesso di Ama, rimarrà chiuso, l'indicazione operativa è di svuotare la fossa e non ri-riempirla. Abbiamo indicato circa 21 giorni come periodo massimo per il suo svuotamento".

Il Campidoglio ha promesso che non ci saranno conseguenze sulla capacità di raccolta dei rifiuti in strada. Lo ha specificato l'assessora all'Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, che ha spiegato come i rifiuti trattati nell'impianto romano saranno destinati ad altri impianti con cui Ama ha giù stipulato dei contratti e che anche per Pasqua e Pasquetta non ci saranno criticità. "La città non risentirà negativamente di questa chiusura, così come non ha risentito della chiusura della discarica di Albano del mese scorso. Entrambe le situazioni erano previste e ci siamo attrezzati per fronteggiarle in modo adeguato. – ha dichiarato – Le 400 tonnellate al giorno trattate direttamente a Rocca Cencia verranno smistate agli altri impianti contrattualizzati, e grazie a questo meccanismo possiamo essere certi che non ci saranno emergenze nella raccolta dei rifiuti nei prossimi giorni".

"Apprendiamo con favore e soddisfazione che dopo la pessima notizia della decisione onerosa di consolidare lo sbocco dei rifiuti all'estero, di cui abbiamo avuto conoscenza la scorsa settimana, arrivi finalmente una bella notizia, quella della chiusura del Tmb di Rocca Cencia. – sottolineano la consigliera capitolina di Fdi Francesca Barbato e il capogruppo Fd del Municipio Roma VI delle Torri Marco Guercioni – La chiusura di un sito che oggi vede ben 6000 tonnellate di rifiuti a terra, che generano miasmi nauseabondi e nocivi per la salute, non può che far esultare la città ed in special modo per gli abitanti del Municipio Roma VI delle Torri, che da anni ne richiedevano la chiusura".

"Temiamo che la situazione dei rifiuti, già fortemente compromessa, nelle prossime settimane possa peggiorare a dismisura compromettendo l’immagine della Capitale e i grandi appuntamenti internazionali che l’attendono. Le soluzioni alternative prese dall’amministrazione non sono affatto chiare, Gualtieri ha parlato di “altri sbocchi” senza spiegare come si intenderà smaltire quanto dedicato attualmente a Rocca Cencia. Si è fatto un confuso riferimento anche ad altri impianti presenti a Roma, come quello di Ostia, su cui quindi chiediamo informazioni più precise. Stiamo predisponendo un’interrogazione, ma crediamo sia necessario che il Sindaco non si limiti solo a un annuncio, come ha fatto oggi, in pompa magna, ma relazioni al più presto all’Assemblea ogni singolo aspetto di questa decisione e ci racconti soprattutto come intenda garantire la pulizia e il ritiro puntuale dei rifiuti in città", dichiarano in una nota congiunta il Senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e il Consigliere in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi.

Simili nei contenuti le dichiarazioni che arrivano dall'opposizione targata Movimento 5 Stelle. "Gualtieri ha chiuso Rocca Cencia. Bene. Ma non dimentica niente? Perché nonostante le rassicurazioni di questa amministrazione di avere sbocchi fino al 2026, la raccolta dei rifiuti a Roma è ancora in condizioni critiche. – ha dichiarato il consigliere comunale Paolo Ferrara – Gli impianti invece si dovrebbero chiudere quando la situazione è sotto controllo e ci sono alternative consolidate. Con i cassonetti stracolmi e le festività pasquali alle porte, era proprio il caso di anticipare lo stop a Rocca Cencia? La risposta l'avremo presto, prestissimo: basterà fare un giro in strada dopo Pasquetta e vedere in che stato è la Capitale. Speriamo di sbagliarci".