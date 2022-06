Grosso incendio a Ponte di Nona (Roma), i pompieri salvano 20 cuccioli dalle fiamme nel canile Il rogo divampato dalle sterpaglie stava minacciando il canile, ma sono intervenuti i vigili del fuoco. Salvati anche altri 4 capannoni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un vasto incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Ponte di Nona, in provincia di Roma. Il rogo sarebbe iniziato da alcune sterpaglie per estendersi poi ai vicini campi coltivati. Le fiamme hanno minacciato anche diversi capannoni agricoli che si trovano in zona. Uno di questi era stato adibito a canile. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a salvare 20 cuccioli dalle fiamme. I pompieri sono entrati in azione con tre squadre e un elicottero. Grazie al loro intervento sono stati preservati cinque capannoni. Ancora da chiarire l'origine dell'incendio.

A dare notizia di quanto accaduto sono gli stessi vigili del fuoco che su Twitter hanno scritto:

Vasto incendio di sterpaglie minaccia alcuni insediamenti agricoli in località Ponte di Nona. I vigili del fuoco, al lavoro con tre squadre e un elicottero, sono riusciti a preservare dalle fiamme cinque capannoni: in uno, adibito canile, hanno salvato 20 cuccioli.

Ma quello di Ponte di Nona non è l'unico rogo scoppiato oggi in Lazio. Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi vicino a Tivoli: per spegnere le fiamme sono arrivati anche elicottero della regione e canadair.

Leggi anche Incendio a Malagrotta: le fiamme sono partite da due roghi diversi

A fuoco anche un capannone industriale a San Cesareo, in provincia di Roma. Il rogo, in questo caso, è scoppiato attorno alle ore 12, e solo attorno alle 19 si sono concluse le operazioni di spegnimento. La struttura, di circa 2mila metri quadrati, si trova in via della Tecnica. Il rogo sembra abbia coinvolto sia il piano interrato che i due piani fuori terra. All'interno si trovano diversi mezzi industriali mentre il piano interrato è dedicato all'imballaggio e deposito di funghi. L'accesso all'edificio è stato interdetto dai vigili del fuoco a seguito dei danni riportati al solaio del piano interrato e per i disagi scaturiti dal fumo. Sul posto anche i carabinieri.