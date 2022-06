Fiamme a San Cesareo: prende fuoco capannone di uno stabilimento nella zona industriale Incendio nella zona industriale di San Cesareo, comune a sud est della capitale: un capannone ha preso fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella tarda mattina nella zona di San Cesareo, comune a circa una trentina di chilometri verso sud est dalla capitale: un incendio è divampato all'interno di un capannone, nella zona industriale del comune. Nello stabilimento in cui sono state originate le fiamme che si sono estese in breve tempo, si trovano diversi mezzi industriali, mentre al piano interrato, il "meno uno", c'è un'attività di imballaggio e stoccaggio di funghi. Il fumo, scuro e denso, è stato avvistato anche distanza.

L'arrivo dei vigili del fuoco

Una volta notate le fiamme, è stata immediatamente allertata la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma che dalle ore 12 di questa mattina, domenica 26 giugno, ha inviato sul luogo dell'incendio, nella zona industriale di San Cesareo, tre squadre. I pompieri sono arrivati sul luogo dell'incendio insieme ad una autobotte; il nucleo NBCR, cioè quello che opera in caso di pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche; un'autogru; il carro autoprotettori; il carro schiuma e l'autoscala, insieme al funzionario di servizio ed il capo turno provinciale.

I soccorsi sul luogo

I vigili del fuoco si sono immediatamente operati per cercare di contenere l'incendio che, come fa sapere il Comune di San Cesareo con una nota sui suoi canali social, è stato domato velocemente. Oltre ai pompieri, sono arrivati subito anche i Carabinieri e la Protezione Civile di San Cesareo, oltre ai medici e agli infermieri del personale medico sanitario del 118, ma fortunatamente non risultano feriti.

Incendio nel bosco di Tivoli

Nelle stesse ore, qualche chilometro più a nord, un altro incendio richiedeva l'intervento dei vigili del fuoco: le fiamme, stavolta, sono divampate poco distante da Tivoli, più precisamente in località Monte Sant’Angelo in Arcese. Il rogo, complici anche il vento e le temperature oltre i 30 gradi, in breve tempo si è esteso tanto da richiedere il contributo di uno degli elicotteri regionali e del canadair per spegnerlo.