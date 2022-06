Vasto incendio a Tivoli, prende fuoco un bosco: operazioni di spegnimento in corso Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi vicino a Tivoli: per spegnere le fiamme sono arrivati anche elicottero della regione e canadair.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagine Facebook "Volontari Protezione Civile Tivoli Associazione Volontari Radio Soccorso"

Per placare le fiamme sono stati attivati anche un elicottero regionale e un Canadair della flotta aerea dello Stato: proseguono dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 giugno, le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo che è divampato qualche ora fa in località Monte Sant’Angelo in Arcese, poco più a sud rispetto al comune di Guidonia Montecelio, ad est della capitale e a circa una quarantina di chilometri dalla stessa città di Roma.

L'arrivo dei soccorsi

Sul luogo del rogo sono intervenuti immediatamente i volontari Protezione Civile di Tivoli. Oltre a loro, che si sono subito mobilitati per spegnere le fiamme con il camion a loro disposizione, sono stati allertate anche alcuni operatori dalle associazioni NVG, Nucleo Volontari Guidoni; VVA, Volontari per la Vigilanza Ambientale e, infine, GOS, Gruppo Operativo Soccorso: sono loro che hanno fornito il loro contributo per aiutare i pompieri, arrivati sul luogo in cui sono divampate le fiamme non appena allertati.

Le operazioni dei vigili del fuoco: arriva il canadair

I vigili del fuoco sono giunti sul posto quando ormai il rogo si era già propagato con facilità e in breve tempo, ingrandendosi e diventando di vaste dimensioni: per questa ragione è stato richiesto anche l'intervento di uno degli elicotteri regionali e del canadair, l'aeroplano utilizzato per le operazioni di spegnimento nelle zone boschive.

Ricomincia la stagione degli incendi

Come ogni estate, gli incendi sono ricominciati più frequenti e intensi. Si stima che ogni settimana siano centinaia le segnalazioni ai vigili del fuoco per i roghi che spesso interessano le zone boschive e i campi di sterpaglie: complici le temperature elevate e il vento, in breve tempo da una piccola scintilla può estendersi un vasto incendio. Poco più di una settimana fa, ad esempio, vasti incendi hanno bruciato la zona del litorale romano: è proprio lungo la strada che collega la capitale alla località balneare di Fregene che un incendio ha interessato la Piana del Sole, in zona Maccarese.