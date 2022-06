Incendi verso il litorale romano, fra Roma e Fiumicino: fiamme bruciano boschi e sterpaglie Incendi sul litorale romano: un vasto rogo brucia la Piana del Sole fra Maccarese e via della Muratella, in direzione Fregene.

A cura di Beatrice Tominic

Sono tornati numerosi i roghi che, complice il caldo della stagione estiva, interessano la città di Roma e le sue zone limitrofe. Soltanto oggi a mezzogiorno sono stati segnalati ben due incendi che hanno bruciato boschi e sterpaglie, richiedendo l'intervento immediato di tre squadre e tre autobotti dei vigili del fuoco: uno in via Flaminia Nuova e l'altro in via della Muratella all'altezza del civico 897. È qui che dalla strada si è iniziato a vedere salire in aria una nuvola di fumo: in breve tempo sono stati allarmati i vigili del fuoco che sono giunti immediatamente sul luogo colpito dal vasto incendio.

L'incendio sul litorale romano: bruciano Piana del Sole e Maccarese

È stato proprio questo ultimo incendio a provocare i danni maggiori: qui, nella zona della Piana del Sole, vicino a Ponte Galeria, si è reso necessario anche l'intervento del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento). Le fiamme si sono spinte verso la ferrovia e l'autostrada A90, ma per il momento non risultano coinvolte abitazioni. Il rogo è scoppiato all'interno di un terreno ricco di sterpaglie e si è sviluppato velocemente fra la via della Muratella e via di Maccarese, dal lato della ferrovia, in direzione Fregene.

Con una nota pubblicata su Facebook, il Comune di Fiumicino ha spiegato cosa è successo, condividendo le parole della comandante della Polizia Locale, Daniela Carola: "L'incendio ha interessato un campo di sterpaglie la cui proprietà è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale, la Protezione civile di Fiumicino e i Vigili del Fuoco allertati vista la violenza delle fiamme. I mezzi sono ancora sul posto, supportati da un canadair, per domare le fiamme che ancora divampano complice anche il vento".