Grandine a Roma, temporali e mareggiate sulle coste: arriva il calo delle temperature nel Lazio Roma si è risvegliata stamattina sotto ad una forte grandinata. Temporali e mareggiate sulle coste: atteso da oggi un drastico calo delle temperature, che sfiorano lo zero.

A cura di Beatrice Tominic

Grandine in via Boccea, dal video del gruppo Meteo Roma, su Facebook.

White Christmas è una delle classiche canzoni natalizie per antonomasia. Un bianco Natale, però, è quello che potrebbero vivere i cittadini e le cittadine di Roma e del Lazio. Laddove non arriva la neve, ci pensa la grandine. Dopo le forti grandinate nel litorale della settimana scorsa, che hanno imbiancato il Circeo, è arrivata la grandine anche a Roma, insieme alla pioggia battente nelle zone meno centrali. E non sono mancate strade imbiancate anche nella capitale.

L'allerta gialla di venerdì 20 dicembre 2024

Fenomeni che, nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre 2024, erano attesi. Nel pomeriggi di ieri, infatti, è stato diramato un bollettino di avviso di allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio. Oltre a prevedere, da stamattina e per le successive 24 o 36 ore, il maltempo nella capitale e nelle altre province, i fenomeni meteorologici attesi erano ben precisi.

"Rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento – hanno scritto nella comunicazione dal dipartimento regionale della protezione civile – Piogge sparse con quantitativi cumulati da deboli a moderati, con mareggiate nelle coste più esposte". Attese anche forte raffiche di vento di burrasca in arrivo da nord e attività elettrica intensa: oltre alla pioggia, anche tuoni, lampi e fulmini.

Arriva il freddo a Roma e nel Lazio: grandine e neve

Come spiegato nel bollettino, inoltre, arriva la neve. In particolare, infatti, come riporta la nota, si prevedono, da questa mattina e per le successive 12-18 ore, nevicate al di sopra dei 600-800 metri, con apporti al suolo generalmente moderati, dopo i primi fiocchi già arrivati una decina di giorni fa nella nostra Regione Lazio.