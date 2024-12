video suggerito

Neve nel Lazio, cadono i primi fiocchi bianchi alle porte di Roma e il paesaggio diventa incantato La prima neve è caduta nel Lazio alle porte di Roma. Imbiancati Forca d’Acero, Terminillo, Monte Livata, Filettino e Campo Staffi. Qualche fiocco si è posato anche ai Castelli Romani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

La neve al valico di Forca d'Acero (Screen dalla webcam di Meteo Lazio)

La neve è tornata nel Lazio alle porte di Roma. Le temperature sono scese, piccoli timidi fiocchi bianchi hanno ricoperto il paesaggio. Una bella nevicata c'è stata sul Monte Livata sui Simbruini nel territorio di Subiaco. Ad essere ricoperto di neve anche il valico di Forca d'Acero, che collega il Lazio all'Abruzzo, dove il paesaggio con la "Dama Bianca" diventa incantato e sembra come uscito da una fiaba.

Qualche fiocco è caduto nell'area dei Castelli Romani, in particolare nel territorio di Grottaferrata e a Rocca di Papa. La neve si è posata anche in provincia di Frosinone a Filettino e Campo Staffi, luoghi molto gettonati per le vacanze invernali all'insegna di snowboard e sci. Nel Reatino invece i primi fiocchi dell'anno hanno raggiunto il Terminillo e gli impianti sciistici sono in fermento per l'inizio della stagione.

Gli appassionati dovranno però attendere un altro po'; Asm Rieti ha infatti reso noto che l’apertura degli impianti inizialmente prevista per sabato 7 dicembre 2024 è stata riprogrammata, perché la quantità di neve caduta finora non è al momento sufficiente per svolgere in sicurezza le attività.

Leggi anche Allerta meteo Roma e Lazio 9 dicembre: precipitazioni moderate e temporali

"Neve a partire da 800 metri di quota"

Meteo Lazio, il centro meteorologico dedicato alla regione, che si occupa principalmente di monitoraggio attraverso strumenti avanzati, tra cui una propria rete di stazioni meteorologiche, fa sapere che "il minimo di bassa pressione continuerà a condizionare il tempo atmosferico sul Lazio con cieli diffusamente coperti e precipitazioni; in particolar modo, l'instabilità si farà sentire dalle ore pomeridiane sulla nostra regione sulla provincia di Roma e sulle zone interne del Lazio. Quota neve a partire dagli 800 metri di quota".

A Roma città per ora non nevica

Niente neve invece su Roma, almeno per il momento. Tra i romani c'è chi l'attende speranzoso e chi spera che non cada, dati i potenziali disagi che potrebbe provocare in città. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it anche se nelle aree circostanti si attendono nei prossimi giorni e settimane precipitazioni a carattere nevoso, almeno per questa settimana le temperature minime non scenderanno di molto. Il tempo nella Capitale è a tratti instabile, con possibili piogge e temporali.