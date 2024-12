Circeo, le strade si tingono di bianco sul litorale laziale: “Così tanta grandine che sembra neve” Neve su San Felice Circeo: le palme svettano dalle strade imbiancate. “Ma quale bufala! Sembra neve, ma in realtà è stata una forte grandinata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, foto dalla pagina Facebook "Sei di Terracina se"

"Un bianco Natale" è quello su cui ironizzano i terracinesi nelle ultime ore dopo che il territorio del Circeo è stato imbiancato. Uno strato di bianco copre la strada, mentre sul lungomare le palme vengono fatte muovere dal vento. Un pomeriggio di neve? È quanto potrebbe sembrare secondo alcune foto che stanno circolando in rete dalla giornata di ieri, martedì 10 dicembre 2024. E c'è chi grida alla bufala. Ma perché, allora, c'è chi grida all'arrivo della neve anche nelle coste pontine?

Neve al Circeo: cosa è successo davvero e di cosa si tratta

Nessun pupazzo di neve in stile Jack Frost al Circeo in questo mese di dicembre. Non ancora, almeno. Lo strato bianco che ha coperto strade e spiagge, nella giornata di ieri, non si tratta di neve, bensì di grandine. "Ma quale bufala – spiegano le persone che vivono in zona – Ha grandinato talmente tanto che sembra neve!! Anche qui a Terracina a pochissimi chilometri dal Circeo è successo lo stesso", scrive una residente che, poi, però, precisa il disagio. "Il guaio è che noi non siamo abituati ne alla grandine né alla neve! Qui abbiamo il mare e stiamo da Dio!", conclude.

Nel frattempo, però, l'arrivo di questa mole di grandine ha provocato alcuni disagi, soprattutto alla circolazione, nel centro storico di San Felice Circeo, dove, come mostra la foto in basso, sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale.

Leggi anche Neve nel Lazio, cadono i primi fiocchi bianchi alle porte di Roma e il paesaggio diventa incantato

L'intervento degli agenti in centro storico di San Felice Circeo.

La reazione degli utenti davanti ai video del Circeo imbiancato

Una volta condivise online le immagini di San Felice Circeo imbiancato, in molti hanno iniziato con le battute ironiche, vista la straordinarietà dell'accaduto. "La prossima volta porto gli sci al posto degli ombrelloni", commenta qualcuno, mentre altri si dicono preoccupati. Certamente è uno spettacolo a cui, nel litorale laziale, non si è abituati, a differenza delle zone montane dove la neve ha già iniziato a scendere copiosa nei giorni scorsi. Ma c'è chi fa riferimento al cambiamento climatico e suggerisce: "Non avere paura fermati, in un angolo e osserva".