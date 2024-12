video suggerito

Allerta gialla per il maltempo a Roma e nel Lazio venerdì 20 dicembre: piogge, neve e venti di burrasca Allerta maltempo a Roma e nel Lazio per l’ultimo venerdì prima di Natale, il 19 dicembre. Pioggia e vento di burrasca, non si escludono mareggiate lungo le coste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pioggia, vento e temporali. Questo è quanto comunicato con un avviso per la giornata di domani, venerdì 19 dicembre 2024, a Roma e nel Lazio. A diffondere la comunicazione, la Direzione di emergenza della Regione Lazio, con il dipartimento della protezione civile regionale e il numero di emergenza unico nue 112.

Secondo quanto scritto nel bollettino, l'allerta di colore giallo è prevista dalle prime ore di domani mattina, 20 dicembre 2024 fino alle successive 24-36 ore.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio: le previsioni per domani

Come scritto nell'avviso dell'allerta gialla, sul Lazio sono previsti venti forti settentrionali con raffiche di burrasca, o burrasca forte. Non si escludono, per quanto riguarda il litorale, mareggiate lungo le coste esposte.

Leggi anche Allerta meteo Roma e Lazio 14 dicembre: piogge sparse e temporali

Dalla stessa mattina, e per le successive 12-18 ore, si prevedono anche nevicate al di sopra dei 600-800 metri, con apporti al suolo generalmente moderati. A bassa quota, invece, sono attese piogge e temporali, soprattutto sui settori appenninici: in particolare, dalla mattina di domani e per le successive 18-24 ore si attendono piogge sparse con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Temporali veri e propri, talvolta anche molto forti: "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento", come scrivono nell'avviso.