Gli tolgono il reddito di cittadinanza, 61enne tenta di uccidersi gettandosi nel Tevere Un uomo di sessantuno anni è stato salvato dai carabinieri: voleva gettarsi da Ponte Garibaldi nel Tevere, disperato perché aveva perso il reddito di cittadinanza e non sapeva più come andare avanti.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo ha tentato di suicidarsi perché senza più reddito di cittadinanza. Questo è quanto accaduto a Roma nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Protagonista un 61enne che è stato salvato in extremis dai carabinieri della stazione Montespaccato, che lo hanno fatto scendere dal muraglione di Ponte Garibaldi, dal quale si voleva lanciare nel Tevere.

Il 61enne è in buone condizioni di salute, non ha riportato ferite anche se è in stato di shock. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che lo hanno portato all'ospedale San Camillo per accertamenti.

"Mi hanno tolto il reddito di cittadinanza, la faccio finita", la frase che l'uomo ha detto ai carabinieri, mentre questi stavano cercando di convincerlo a scendere dal parapetto e non buttarsi. Disperato per il fatto di non sapere come sostentarsi, dopo che anche la piccola entrata mensile che riceveva gli è stata tolta.

Poche ore dopo, nella mattina del 16 agosto un giovane turista tedesco è stato trovato riverso sulla banchina in stato confusionale. L'ipotesi più plausibile è che sia caduto per un incidente, una disattenzione forse dovuta all'assunzione massiccia di alcol nei locali del centro di Roma. Il ragazzo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento alla schiena. Le sue condizioni sono molto gravi.

Su questo caso indaga la polizia, che ha richiesto l'acquisizione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Non si esclude nemmeno che il ragazzo sia stato aggredito, anche se sembra più probabile l'ipotesi della caduta accidentale.