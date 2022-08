Turista di 18 anni precipita sulla banchina del Tevere dopo serata con gli amici: è in fin di vita Il ragazzo è stato visto da alcuni passanti che hanno dato l’allarme sulla banchina del Tevere. Sottoposto a un delicato intervento alla schiena, lotta tra la vita e la morte.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di diciotto anni è stato trovato in stato confusionale sulla banchina del Tevere, nei pressi di Ponte Sisto. Si tratta di un turista tedesco che adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a un delicato intervento alla schiena. L'ipotesi più accreditata è che sia caduto dal muraglione sul lungotevere della Farnesina, facendo un volo di circa dodici metri.

Secondo le prime informazioni, il 18enne avrebbe passato la serata in alcuni locali della zona, dove avrebbe bevuto molto alcol. Dopo essersi allontanato, potrebbe essersi seduto sul muraglione, cadendo di sotto. Un ipotesi che gli investigatori del commissariato Trastevere stanno verificando anche tramite l'assunzione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero far luce sull'accaduto. Non è al momento escluso che il 18enne possa aver subito un'aggressione, le indagini proseguono a 360 gradi proprio per non lasciare nulla al caso.

Ovviamente non è stato possibile sentire il 18enne, che al momento del suo ritrovamento era in stato confusionale. L'allarme è stato lanciato verso le 6.30 del mattino da alcuni passanti che hanno visto il corpo riverso sulla banchina, e hanno chiamato subito il 118. Insieme all'ambulanza sono arrivati anche i poliziotti, che si sono messi al lavoro per ricostruire l'accaduto. Gli agenti hanno sentito gli amici del 18enne, che pare non abbiano assistito alla scena. Inizialmente ricoverato all'ospedale Santo Spirito, è stato poi trasferito al San Camillo a causa della gravità delle sue condizioni. La prognosi è riservata, il ragazzo lotta tra la vita e la morte.