Gino Sorbillo inaugura il nuovo locale a Roma e offre pizza gratis a tutti

Gino Sorbillo inaugura la sua nuova pizzeria a Roma, quartiere Prati, in via Terenzio 12, tra via Crescenzio e via Cola di Rienzo. Per festeggiare l'apertura, il popolare pizzaiolo napoletano offrirà pizza e bevande gratis per tutti nella giornata di domani, lunedì 21 ottobre, alle ore 19.

Gricia e Amatriciana: le pizze di Sorbillo dedicate alla città di Roma

Nel nuovo ristorante romano di Sorbillo (gli altri si trovano alla Rinascente di via del Tritone e a piazza Augusto Imperatore, con un'apertura prevista alla stazione Termini) i clienti potranno provare anche due pizze dedicate alla Capitale: la Gricia, con guanciale, pecorino, olio extravergine d'oliva e pepe, e l'Amatriciana, con sugo all'amatriciana, peperoncino, formaggio conciato romano, olio extravergine d'oliva, burrata e basilico a fine cottura.

Domani pizze e bibite gratis per tutti in via Terenzio 12 a Prati

"Pizze e bibite FREE per TUTTI lunedì 21 ottobre qui a #Roma dalle 19:00 per l’apertura della nuovissima @sorbillo Gourmand in Via Terenzio 12 nel quartiere Prati. Non mancate", l'annuncio di Sorbillo su Instagram.

