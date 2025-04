Musei gratis a Roma domenica 6 aprile 2025: quali visitare e che mostre vedere oggi

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Una cornice eccezionale quella della capitale vestita dei colori della primavera con alberi in fiore e sole fino a tardi, che ospita per questa prima domenica del mese i musei gratuiti. Appuntamento per oggi, la prima domenica del mese, 6 aprile, a Roma per scoprire musei che ancora non sono stati visitati e, sotto una nuova luce di rinascita, anche quelli che già conosciamo. Come sempre i siti archeologici e i musei da visitare sono moltissimi, le mostre disponibili gratuitamente anche. Attenzione, però, alcune restano a pagamento, l'importante è esserne consapevoli: nulla vi vieta di visitarle oggi, pagando il titolo d'ingresso ordinario. Scopriamo quali sono e, magari, strizziamo l'occhio a quelli che si trovano all'interno dei parchi: se l'allergia non è un vostro problema, potrebbe rivelarsi rilassante concedersi un pic nic prima o dopo la visita.

Musei gratis domenica 6 aprile 2025: quali visitare a Roma senza pagare

Porte aperte ai musei capitolini in questa prima domenica del mese. Scopriamo quali permettono le visite gratuite nel corso di questa giornata, la prima domenica di aprile:

Musei Capitolini;

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;

Centrale Montemartini (nella foto in apertura);

Museo di Roma;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Serra Moresca di Villa Torlonia (in foto);

Villa di Massenzio.

Le mostre gratuite ospitate nei musei civici domenica 6 aprile 2025

Oltre ai musei, è possibile visitare gratuitamente anche molte delle mostre in corso, oltre alle esposizioni permanenti. È questo il caso, ad esempio, di tutte le esposizioni, fatta eccezione per quella a Villa Caffarelli sui Farnese, da quelle nelle Sala degli Arazzi a quelle nel palazzo Clementino fino a quelle nel Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini. Si tratta di mostre di ogni genere: dai capolavori di Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino, all'immersione nella storia con il ritratto di Agrippa Postumo, figlio adottivo di Augusto fino all'esposizione di marmi dalle origini fino al XX secolo. Libero ingresso anche per vedere la ricostruzione in dimensioni reali del Colosso di Costantino, una statua alta circa 13 metri realizzata attraverso tecniche innovative, partendo dai pezzi originali del IV secolo d.C. nel giardino di Villa Caffarelli.

Gratuite anche le mostre ospitate al museo di Roma in Trastevere fra cui spicca quella dedicata a Frigidaire, con la storia e le immagini della più rivoluzionaria rivista d'arte del mondo a L'albero del poeta. La quercia del Tasso al Gianicolo, celebrata con documenti, fotografie, grafiche, dipinti e testimonianze, molte delle quali esposte per la prima volta. E, infine, nella sala del pianoforte la retrospettiva firmata da Nicola Sansone.

Ai Musei di Villa Torlonia nelle sale del Casino dei Principi è ospitata la retrospettiva di Titina Maselli, mentre alla Casina delle Civette l'esposizione Niki Berlinguer e la sua produzione di arazzi. Nella Galleria d’Arte Moderna è ancora possibile ammirare L'allieva di danza di Venanzo Crocetti, una delle prime sculture di grande formato dedicate al tema della danza di Crocetti, dopo il restauro.

Tutte le mostre non gratuite nonostante la domenica al museo il 6 aprile 2025

Come anticipato, però, non tutte le mostre sono coinvolte nell'iniziativa della domenica al museo e fanno eccezione alla gratuità. In particolare sono:

Amano Corpus Animae, al Museo di Roma , la mostra che celebra i 50 anni di carriera del Maestro Yoshitaka Amano;

, la mostra che celebra i 50 anni di carriera del Maestro Yoshitaka Amano; I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una collezione, ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli ;

; Franco Fontana. Retrospective al Museo dell'Ara Pacis (lungotevere in Augusta angolo via Tomacelli);

Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo (Piazza San Pantaleo, 10 e Piazza Navona, 2); Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia, (Casino Nobile, Via Nomentana 70);

gli spettacoli del Planetario;

Circo Maximo Experience (visita immersia del Circo Massimo con realtà aumentata e virtuale).

