Gabriele Bonci sotto processo: il pizzaiolo romano è accusato di maltrattamenti sulla ex

La star della pizza romana Gabriele Bonci è a processo per maltrattamenti e lesioni. Avrebbe tirato per i capelli alla ex e fatto uscire sangue dalla bocca.

Gabriele Bonci (Foto Instagram)

Avrebbe insultato e ferito la ex compagna, tirandola per i capelli e infilandole un dito in bocca, fino a farla sanguinare. Gabriele Bonci, pizzaiolo romano quarantottenne star della tv che si autodefinisce "Michelangelo della pizza" è finito a processo per maltrattamenti e lesioni. Ha inoltre ricevuto una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, per aver minacciato e offeso i poliziotti intervenuti dopo le chiamate dei vicini.

Noto al pubblico televisivo anche grazie a trasmissioni come Pizza Hero, Bonci gestisce due locali a Roma, la pizzeria Pizzarium e il panificio in via Trionfale. Tra i suoi progetti ha l'apertura di una nuova attività a Milano vicino corso Buenos Aires. Comparirà in aula davanti ai giudici della V sezione collegiale di Piazzale Clodio a Roma.

"Comportamenti controllanti e ossessivi"

Il processo a carico di Gabriele Bonci parte dalla denuncia fatta dalla ex compagna e dalle indagini coordinate dalla Procura che ne sono scaturite. Violenze quelle riportate in sede di denuncia che risalgono all'arco temporale compreso tra gennaio 2022 e giugno 2023, che sono andate avanti per circa un anno e mezzo. Ad essere contestati al pizzaiolo come riportano le carte d'inchiesta che cita Il Messaggero sono "comportamenti controllanti e ossessivi" nei confronti della donna. "Bonci avrebbe minacciato la donna in più occasioni e l’avrebbe aggredita, afferrandola per i polsi, tirandole i capelli e provocandole ematomi sul corpo".

Le violenze sulla ex durate circa un anno e mezzo

Bonci, secondo quanto raccontato dalla ex, avrebbe compiuto violenza verbale e fisica. L'avrebbe insultata, tirata per i capelli, le avrebbe infilato un dito in bocca fino a farla sanguinare. L'episodio più grave risale a inizio giugno 2023 quando Bonci avrebbe aggredito la ex scaraventando a terra alcuni oggetti d'arredo. Ora il pizzaiolo romano dovrà comparire davanti ai giudici e rispondere alle accuse a suo carico.