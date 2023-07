Furto in casa, quattro arresti: un ladro sorpreso mentre scappa sul tetto I carabinieri hanno bloccato quattro malviventi durante un furto in appartamento, uno dei quali ha cercato di scappare sul tetto del palazzo.

A cura di Alessia Rabbai

Quattro arresti è il bilancio dell'intervento dei carabinieri su un furto in casa in via Arturo Graf. Si tratta di malviventi di età compresa tra i ventitré e i quarantanove anni provenienti dalla Georgia, tutti finiti in manette perché gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso. Ad individuarli e fermarli sono stati i carabinieri della Stazione di Roma Talenti.

I fatti risalgono alla mattinata presto di oggi, mercoledì 5 luglio, e si sono verificati in un appartamento del quadrante Nord Ovest della Capitale, non distante da Parco Petroselli. I ladri si sono intrufolati all'interno di un'abitazione, facendo rumore e hanno insospettato i vicini di casa, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico per le Emergenze 112. Hanno spiegato di aver sentito dei rumori strani provenire dall'appartamento accanto e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i militari dell'Arma, che giunti tempestivamente sono riusciti a sorprendere i ladri e a bloccarli prima che scappassero.

Tre dei quattro malviventi sono stati colti sul fatto, stavano infatti armeggiando con degli arnesi da scasso sulla porta d’ingresso dell'appartamento. Il quarto complice, accorgendosi della presenza dei carabinieri, ha cercato di darsi alla fuga, nascondendosi sul tetto del palazzo. Ma i militari lo hanno raggiunto in breve tempo e bloccato. Nel frattempo sul posto sono arrivate altre pattuglie. I quattro ladri sono stati portati nelle aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e ha disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.