Funerali di Raffaele Marianella, domani a Cesano l’addio all’autista del Pistoia basket ucciso dagli ultras

Domani sono in programma i funerali di Raffaele Marianella, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto in un assalto degli ultras. Il sindaco di Rieti ha proclamato il lutto cittadino, con un minuto di silenzio.

Raffaele Marianella, l’autista del pullman morto a Rieti

I funerali di Raffele Marianella saranno celebrati domani, martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 11.30 nella chiesa di San Sebastiano in via della stazione di Cesano a Cesano di Roma. Amici, parenti, colleghi e conoscenti, si riuniranno per stringersi intorno alla famiglia, per dare l'ultimo saluto all'autista romano morto a sessantacinque anni durante un agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket 2000 domenica 19 ottobre scorso a Rieti.

Domani un minuto di silenzio e lutto cittadino a Rieti

In occasione dei funerali che saranno celebrati domani il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi ha proclamato il lutto cittadino, un minuto di silenzio e di raccoglimento in ricordo di Raffaele Marianella. "Nel giorno del lutto cittadino le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta.

Sono sospesi tutti gli eventi pubblici. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle sedi universitarie e in tutti gli uffici pubblici verrà osservato un minuto di raccoglimento alle ore 11.30 in concomitanza all'avvio delle esequie. L'amministrazione comunale, inoltre, invita tutti i cittadini a manifestare il proprio cordoglio, partecipando al lutto cittadino nelle forme che riterranno più opportune".

L'autopsia: Raffaele Marianella è morto per gravi ferite a collo e torace

Dall'autopsia è emerso che Raffaele Marianella è morto a causa delle gravi ferite tra collo e torace provocate da un sasso. Per la sua scomparsa attualmente sono indagati tre ultras della Sebastiani basket 2000 di Rieti, ora in carcere per omicidio volontario aggravato. Marianella lavorava per Jimmy Travel, la sera in cui sono accaduti i drammatici fatti era il secondo autista del pullman che riportava a casa i tifosi del Pistoia basket dopo il match. Un gruppo di ultras della squadra avversaria ha assaltato il pullman lanciando dei sassi. Uno di questi ha sfondato il parabrezza colpendo Marianella, che è deceduto sul posto.