Raffaele Marianella, chi era il 65enne autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni

Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell’assalto con lancio di sassi e mattoni sulla superstrada Rieti-Terni. Lavorava per Jimmy Travel ed era a un mese dalla pensione.

Raffaele Marianella, l’autista del pullman morto a Rieti

Si chiamava Raffaele Marianella l'autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio di sassi e mattoni lungo la superstrada Rieti-Terni. Marianella aveva sessantacinque anni, era romano ma viveva a Firenze e tra circa un mese sarebbe andato in pensione. Lavorava per Jimmy Travel, azienda che solitamente accompagna i tifosi di Pistoia ad assistere alle partite. La notizia della scomparsa di Marianella si è diffusa nelle ore successive all'aggressione, il mondo del basket e dello sport è in lutto per il grave episodio. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Polizia di Stato, al momento non ci sono fermi, ma i poliziotti stanno ascoltando una decina di tifosi della Sebastiani portati negli Uffici di Rieti.

Anche il ministro allo Sport e ai giovani Andrea Abodi ha commentato l'accaduto in segno di denuncia per i fatti accaduti e di vicinanza e solidarietà alla famiglia: "Ma com'è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l'assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono lontani anni luce dai valori sportivi. Le nostre condoglianze alla famiglia del secondo autista del pullman dei tifosi di Pistoia, colpito a morte dalla follia omicida".

Raffaele Marianella al momento in cui sono accaduti i fatti che hanno portato alla sua scomparsa era nel pullman con a bordo quarantacinque tifosi del Pistoia basket e stava viaggiando come secondo autista. Erano circa le ore 21 quando ignoti, tifosi della Real Sebastiani Rieti, hanno assaltato il mezzo all’altezza di Contigliano, lanciando sassi e mattoni, nascosti oltre il guardrail, più in basso rispetto alla sede stradale. Due pietre hanno colpito il parabrezza, una ha sfondato il vetro, colpendo l'autista accompagnatore. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento e giunto il personale sanitario sul posto, per Marianella non c'è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari hanno provato a rianimarlo a lungo, senza esito. Il decesso è sopraggiunto sul posto, davanti ai tifosi del Pistoia basket, tutti rimasti illesi.

"Pistoia Basket 2000 ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti – ha commentato la società – Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club – concludono – si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari”.