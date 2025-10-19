A Rieti assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket: muore l’autista colpito da un mattone

Immagine di repertorio

Un assalto in piena regola al bus che portava i tifosi del Pistoia Basket in Toscana, di rientro dalla trasferta di Rieti: poco prima di lasciare il Lazio, all'altezza dello svincolo di Contigliano lungo la superstrada Rieti-Terni, il bus è stato assaltato e preso a sassate. Un mattone avrebbe quindi sfondato il parabrezza uccidendo uno dei due autisti del bus toscano, nonostante l'arrivo repentino dei soccorsi sul posto.

La vicenda è ancora tutta in fase di ricostruzione: secondo quanto riportato da Pistoia Sport, il bus di tifosi pistoiesi aveva lasciato il PalaSojourner dopo la vittoria per 88-73 sui padroni di casa della Sebastiani Rieti, quando all'altezza dell'uscita di Contigliano lungo la Strada Statale 79 Rieti-Terni, alcuni ignoti sarebbero sbucati dal nulla, iniziando a lanciare sassi contro il mezzo. Un mattone avrebbe dunque sfondato un vetro colpendo il secondo autista del bus, uccidendolo. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Già durante il match c'erano stati momenti di tensione tra le due tifoserie, che non erano entrate in contatto solo per l'intervento delle forze di polizia. Poi, il tragico epilogo sulla Rieti-Terni, appena un quarto d'ora dopo la ripartenza dal palazzetto al termine della partita. Forze dell'ordine che stanno indagando a tutto campo per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

"Pistoia Basket 2000 Ssd arl ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti", fa sapere la società toscana in una nota, "Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari".