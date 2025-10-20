Assalto al pullman del Pistoia basket, l’autista morto a Rieti era a un mese dalla pensione: tifosi in questura

I poliziotti stanno ascoltando una decina di tifosi portati negli Uffici della Squadra Mobile in merito all’aggressione al pullman del Pistoia basket avvenuta ieri sera sulla superstrada Rieti-Terni in cui è morto l’autista Raffaele Marianella. Non ci sono ancora fermi.

Il pullman del Pistoia Basket

Raffaele Marianella, l'autista morto ieri durante l'assalto al pullman di tifosi del Pistoia basket era a un mese dalla pensione. È deceduto a seguito dell'aggressione con lancio di sassi e mattoni avvenuta lungo la superstrada Rieti-Terni nella serata di domenica 19 ottobre a Rieti. Gli investigatori hanno portato negli Uffici della Squadra Mobile di Rieti alcuni tifosi, una decina, per ascoltarli in merito ai fatti. Si tratta di tifosi del Sebastiani basket. Al momento, come appreso da Fanpage.it, non ci sono fermi. Sul caso indaga la Polizia di Stato, terminati gli accertamenti sul posto, la salma dell'autista è stata portata all'ospedale di Rieti, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'aggressione al pullman dei tifosi del Pistoia basket

L'aggressione ai tifosi del Pistoia basket è avvenuta nella serata di ieri, dopo la partita di Lega A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket, che si è conclusa con la vittoria della squadra toscana. Secondo quanto trapelato ci sono state tensioni tra le due tifoserie anche durante il match. A bordo del pullman viaggiavano quarantacinque tifosi del Pistoia. Al momento dell'aggressione il mezzo stava percorrendo la supestrada quando alcune persone, non è ancora noto il numero esatto, appostate oltre il guardrail l'hanno assaltato da una posizione più bassa rispetto alla carreggiata. Nell'aggressione il secondo autista del pullman è deceduto, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. L'uomo era prossimo alla pensione. I tifosi del Pistoia basket sono ripartiti stanotte dopo l'aggressione con il pullman della Sebastiani.

I messaggi di cordoglio all'autista del Pistoia basket

La notizia della tragedia avvenuta a Rieti ha scosso il mondo del basket e dello sport, sono tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'autista vittima dell'aggressione e ai tifosi del Pistoia. Il ministro per lo Sport e i giovani scrive su X: "Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l'assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono lontani anni luce dai valori sportivi. Le nostre condoglianze alla famiglia del secondo autista del pullman dei tifosi di Pistoia, colpito a morte dalla follia omicida".