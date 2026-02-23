roma
video suggerito
video suggerito

Funerali di Giovanni Bernabucci, mercoledì l’addio all’ultrà della Lazio ucciso a coltellate dall’amico

Davide Ernesti si trova nel carcere di Teramo per omicidio, gli avvocati difensori valutano la perizia psichiatrica. Mercoledì nella chiesa di San Martino al Cimino i funerali di Giovanni Bernabucci.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Immagine

I funerali di Giovanni Bernabucci detto ‘La iena' sono in programma per mercoledì 25 febbraio nella chiesa di San Martino al Cimino, a partire dalle ore 14,30. In tanti tra famigliari parenti e conoscenti e cittadini si riuniranno per dare l'ultimo saluto a Bernabucci, morto a cinquantuno anni. L'ultras della Lazio è stato ucciso a coltellate dall'amico Davide Ernesti, anche lui tifoso biancoceleste il 13 febbraio nell'abitazione di quest'ultimo nel quartiere Santa Lucia a Viterbo.

Ernesti, arrestato per omicidio, si trova nella casa circondariale di Teramo. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha ritenuto la sua situazione compatibile con il carcere. Ernesti, sotto shock dopo il delitto e ricoverato in ospedale, sarebbe ancora molto confuso rispetto a quanto accaduto e non ha parlato con gli inquirenti. A difenderlo gli avvocati Simona Mancini e Giuseppe Picchiarelli, che valuteranno la richiesta di una perizia psichiatrica. 

Giovanni Bernabucci ucciso con sei coltellate, l'autopsia

Sabato scorso 21 febbraio sulla salma di Giovanni Bernabucci la medica legale Benedetta Baldari incaricata dalla Procura della Repubblica di Viterbo ha svolto l'autopsia nell'Istituto di Medicina legale del Verano. La pubblico ministero Veronica Buonocuore ha chiesto l'esame per stabilire non soltanto il numero dei colpi fatali ma anche se le azioni di Ernesti fossero "oggettivamente orientate" a uccidere. Bernabucci è stato colpito con trenta coltellate, il decesso è sopraggiunto a causa di sei fendenti inferti su torace, schiena e gamba.

Leggi anche
Ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate, l'amico ricoverato andrà in carcere

Il punto sull'omicidio a Viterbo

I fatti risalgono alla sera di venerdì 13 febbraio scorso e si sono verificati nell'appartamento di Davide Ernesti nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. Secondo quanto ricostruito finora i due avrebbero litigato per il cane che ha fatto la pipì sulle scarpe dell'indagato. Ernesti avrebbe minacciato di morte Bernabucci e la sua compagna, qualora non avessero dato via il cane. Una lite poi culminata nell'accoltellamento.

Al vaglio i telefonini di Bernabucci ed Enresti per valutare lo scambio di messaggi intercorso tra i due prima del delitto. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Viterbo, che indagano sulla vicenda coordinati dalla Procura, oltre agli smartphone hanno sequestrato il coltello insanguinato, arma del delitto e una banconota da 5 euro. L'appartamento di Ernesti è ancora sotto sequestro, mentre quello di Bernabucci è libero. Si attendono i risultati degli esami autoptici, che dovrebbero arrivare tra una sessantina di giorni.

Cronaca
Viterbo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Giada Crescenzi non ricorda di aver ucciso Stefania Camboni: “È un nuovo caso Franzoni”
Giada Crescenzi accusa il fidanzato: "Ha ammazzato la madre". Lui la denuncia per calunnia
Giada Crescenzi ha chiamato tre volte la suocera la notte del delitto: "Furiosa per serie coreane a tutto volume"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views