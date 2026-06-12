Oggi i funerali di Mario Rosati, l’amico di Pasolini che scolpì il monumento all’Idroscalo di Ostia

Sono in programma per oggi i funerali di Mario Rosati, amico di Pier Paolo Pasolini e scuoltore del munumento nel parco a lui dedicato all’Idroscalo di Ostia. È morto a 90 anni.

Mario Rosati

Mario Rosati è morto a novant'anni. Pittore e scultore amico di Pier Paolo Pasolini, ha realizzato il monumento nel parco a lui dedicato all'Idroscalo di Ostia. Rosati, romano, viveva a Ostia e veniva da una famiglia marchigiana di Barchi, un piccolo paese in provincia di Pesaro-Urbino. La notizia della scomparsa di Rosati si è diffusa in poco tempo, sono tanti i messaggi di cordoglio e stima arrivati alla famiglia. In molti lo ricordano come un grande artista.

Ad esprimere un pensiero sulla morte di Rosati anche l'assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio: "Profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e alle persone care a Mario Rosati, uomo di cultura e di impegno sociale, un artista di talento e dalla sensibilità speciale, tanto da aver dedicato a Pier Paolo Pasolini il celebre memoriale all'Idroscalo". I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 12 giugno, alle 15:00 nella chiesa di Regina Pacis a Ostia.

Il Parco Letterario Pier Paolo Pasolini a Ostia

Il monumento dedicato a Pasolini nel parco di Ostia

Rosati ha realizzato per l'amico Pasolini il monumento all'Idroscalo di Ostia, luogo in cui l'intellettuale bolognese tra i più grandi del Novecento è stato trovato morto il 2 novembre del 1975. Si tratta di una stele in ricordo della morte del regista-poeta, con citazioni e frasi tratte dalle sue opere e da percorsi bibliografici. Il monumento commemorativo in marmo bianco raffigura il volo di una coppia di colombe.

Mario Rosati si è battuto molto per la riqualificazione dell'area, abbandonata per anni. Oggi è al centro di un’Oasi naturale gestita dai Volontari del Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia. Al suo interno, nel 2005 è stato realizzato un giardino letterario dal Comune di Roma. Nel parco sono promosse ogni anno numerose attività culturali e di valorizzazione del territorio, tra cui mostre, conferenze, visite guidate, attività di book-crossing, eventi letterari e artistici.

Alessandro Polinori, presidente Lipu Ostia, lo ricorda così: "Mario è stato la scintilla, il progettista, la colonna portante di quell'avventura bellissima che è il Parco Letterario Pier Paolo Pasolini, all'interno della nostra Oasi di Ostia.​ Se quel luogo oggi esiste, resiste ed è sempre più accogliente, è perché ci abbiamo creduto insieme, passo dopo passo, per decenni. Decenni di iniziative condivise, di battaglie culturali, di sguardi d’intesa e di amore viscerale per questo territorio.​ Ma oltre l'impegno sociale e il rigore intellettuale, oggi piango l'amico.

Mi tornano in mente i momenti passati a casa sua, la sua ironia tagliente e mai banale, la passione condivisa per la Roma, la generosità delle chiacchiere davanti alle sue straordinarie puntarelle, preparate con la stessa cura meticolosa che metteva nello scolpire il marmo o nel dare colore a una tela. In quei momenti, tra una risata e una riflessione profonda, si respirava la vita vera.​ Mario ha conosciuto Pasolini, ne ha custodito la memoria non come un dogma polveroso, ma come un fuoco vivo, traducendolo in arte, nei suoi quadri intensi e in quel libro di memorie che ci resta come un testamento prezioso.​ Fai buon viaggio, caro Mario. L'Oasi, il Parco, la tua Ostia e tutti noi non smetteremo mai di guardare il mondo anche attraverso i tuoi occhi".