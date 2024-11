video suggerito

Funerali di Angelo Simoni, addio all’agente della penitenziaria schiacciato da un muro Amici, parenti e colleghi si stringeranno intorno alla famiglia di Angelo Simoni, il 51enne agente della polizia penitenziaria travolto da un muro, mentre lavorava con l’escavatore a Ceccano. Domani i funerali della chiesa di San Paolo della Croce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Angelo Simoni

I funerali di Angelo Simoni saranno celebrati domani, lunedì 11 novembre, nella chiesa di San Paolo della Croce a Ceccano in provincia di Frosinone, a partire dalle ore 15.15. Il cinquantunenne, originario di Patrica, agente della polizia penitenziaria è morto dopo essere stato travolto da un muro in giardino, mentre guidava un escavatore e stava facendo dei lavori.

Amici, parenti, colleghi e conoscenti si stringeranno intorno alla famiglia, per dargli l'ultimo saluto. La comunità è in lutto e ha lasciato messaggi di cordoglio alla famiglia. "Ci stringiamo al cordoglio alla sua famiglia di un nostro collega in servizio alla casa circondariale di Frosinone. Angelo riposa in pace" è il messaggio d'addio del sindacato Uilpa polizia penitenziaria Lazio.

L'incidente con l'escavatore in cui è morto Angelo Simoni

Al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa erano circa le ore 17.30, Angelo Simoni era alla guida di un piccolo escavatore e stava facendo dei lavori nel giardino di casa in via Badia a Ceccano. Secondo quanto ricostruito durante una manovra ha urtato pe sbaglio una parete a copertura di una scala esterna, che è crollata, travolgendolo.

Per Angelo Simoni non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, perché è morto praticamente sul colpo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, il personale sanitario giunto sul posto con l'ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne ild ecesso, inutile ogni tentativo di rianimarlo.

E stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, per recuperare il corpo da sotto il muro crollato e mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo. Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto, accertando che appunto si è trattato di un incidente domestico.