File al supermercato, la cronista Federica Angeli aggredita da una commessa: "Voleva picchiarmi" Brutta disavventura per la cronista Federica Angeli, sotto scorta dal 2013, che nei giorni scorsi è stata aggredita da una commessa. "Si è fermata solo con l'intervento degli agenti che erano con me".

A cura di Beatrice Tominic

La Pasqua è alle porte e come accade ogni volta che si avvicina una festività i supermercati sono presi d'assalto. Grandi file e lunghe attese alle casse e nei banchi di forno e gastronomie. Nel centro di Roma, così come nelle zone periferiche: non fa eccezione neppure l'Infernetto dove, come raccontato da lei stessa in un lungo post sui social network, si trovava la cronista di nera e giudiziaria Federica Angeli, già sotto scorta dal 2013 dopo aver ricevuto delle minacce di morte mentre lavorava ad un servizio sulle infiltrazioni criminali nella gestione degli stabilimenti balneari di Ostia.

Nel supermercato della periferia sud ovest della capitale, però, nella giornata di ieri è scoppiata la lite. E ad avere la peggio è stata proprio la giornalista, colpita con un pugno da una commessa.

Il racconto sui social network di Federica Angeli

"Fila chilometrica al banco del pane. Numero sul tabellone 63. Io prendo l'81". Così esordisce la giornalista, lasciandoci la fotografia di una situazione che probabilmente conosciamo bene. "Una sola commessa a servire al banco. L'altra, una signora di mezza età come me, con calma serafica sistema il pane nei cesti. Se te serve ‘na mano dimmelo, fa all'unica che si spaccava in quattro per smaltire la fila".

È a quel punto che Angeli è intervenuta: "Fa lo stesso se glielo chiediamo noi invece della sua collega? Siamo in tanti, guardi", le ha chiesto. La commessa ha allora iniziato a servire al banco, mandando in tilt la fila, saltando i numeri e iniziando a "guardare in cagnesco" la giornalista.

"Panico totale. La gente, me compresa, inizia a spazientirsi". Sono iniziati i mormorii e borbottii di sottofondo, talvolta qualche risata. Ed è stato in quel momento che la commessa ha sbottato, prendendosela direttamente con la cronista, iniziando ad insultarla e offenderla, fino a quando Angeli non ha tirato fuori il telefonino per riprendere la scena. "Le dico che sarei andata dal direttore, che aveva un attimo esagerato – si legge ancora nel post condiviso sui social network – Butta a terra pane e coltello e grida che va dal direttore lei prima che ci vada io. E così fa".

L'arrivo alle casse: "Mi ha sferrato un pugno"

Nel frattempo Angeli ha concluso la sua spesa: "Dopo 35 minuti di attesa in fila e mi avvio alle casse. Lei è lì, mi aspetta, grida e mi si avventa contro – riporta la cronista – Mi sferra un pugno sulla spalla, che solo grazie al maresciallo della mia scorta che si frappone tra me e lei, mi arriva non fortissimo. L'altro agente della mia scorta cerca di fermarla, ma lei è un furia. Non si placa. Vuole proprio picchiarmi. Una donna di 50 anni che vuole picchiare un'altra donna di 50 anni", mentre, stando a quanto riportato, il direttore prendeva le difese della commessa.

"Dice che bisogna capirla perché è andata a lavorare con la febbre e bisogna avere pazienza – precisa Angeli, aggiungendo poi – La signora è stata denunciata, ormai mi conoscete e sapete che mi piace responsabilizzare chi commette azioni bieche e meschine. La riflessione che voglio aggiungere è sul direttore. Io di fronte a una mia dipendente che picchia la cliente di un supermercato sarei implacabile. Lui no". E prima di concludete, in post scriptum, sottolinea, augurando una Pasqua serena a chi la segue: "Un abbraccio enorme a tutte le commesse gentili che sopportano le lagne e la maleducazione dei clienti!"