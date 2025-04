I funerali di Ilaria Sula in diretta da Terni: l’arrivo della bara sotto casa, l’addio di parenti e amici In corso a Terni i funerali di Ilaria Sula: l’inizio del corteo che porta il feretro al cimitero è previsto alle 14, nel frattempo la bara bianca ha raggiunto l’abitazione di famiglia. Centinaia le persone arrivate per lasciare un fiore, un pensiero in suo ricordo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra l'arrivo della bara sotto casa di Ilaria Sula, a destra Ilaria Sula.

Al via l'ultimo saluto ad Ilaria Sula, la ventiduenne uccisa e nascosta in una valigia gettata da un dirupo del monte Guadagnolo dall'ex fidanzato. I funerali si svolgono alle 14 a Terni, dove la giovane è cresciuta e ha vissuto fino alla partenza per Roma, dove si era trasferita da qualche anno per studiare Statistica all'università degli studi di Roma della Sapienza, che la scorsa settimana in memoria della giovane ha dedicato una passeggiata e l'omaggio di un fiore davanti alla facoltà e una passeggiata rumorosa per le vie della città universitaria.

Il corteo verso il cimitero e la foto di Ilaria Sula in testa.

Il corteo partito dalla casa di Ilaria Sula e diretto verso il cimitero

Poco dopo le 14 il corteo è partito da casa della famiglia di Ilaria Sula verso il cimitero di Terni. In capo al corteo, per le strade della cittadina umbra, la famiglia della giovane, con il fratello, il papà e la mamma, ancora molto provata. Prima di avviarsi, però, c'è stato un lungo applauso in memoria della giovane. Nel corso della processione in ricordo di Ilaria Sula, molte persone hanno portato con sé manifesti e cartelli. Fra tutti emerge la foto della giovane, sorridente.

La famiglia di Ilaria Sula in testa alla processione per accompagnare il feretro dalla casa al cimitero di Terni.

Difficile fare stime sul numero delle persone che hanno deciso di prendere parte al corteo. La strada è occupata da centinaia e centinaia di persone, forse migliaia. In testa i familiari della famiglia, subito dopo il feretro. In coda, invece, appaiono i palloncini bianchi in onore della giovane.

Il corteo nelle strade di Narni.

L'arrivo del feretro sotto casa della famiglia di Ilaria Sula

Nel frattempo, ad un'ora dall'inizio del corteo, la bara bianca è arrivata sotto casa della sua famiglia e dal carro funebre è stata portata all'interno dell'abitazione, per un ultimo saluto più intimo prima del corteo che attraverserà le strade cittadine per accompagnare il feretro al cimitero. Poco prima del feretro hanno fatto il loro ingresso anche i genitori della ragazza e il fratello, carichi di dolore per la perdita della giovane. Un dolore così forte che la madre della giovane, arrivata urlando il nome della figlia, ha avuto un mancamento.

Fiori per i funerali di Ilaria Sula.

La folla si sta riunendo sotto casa della giovane, dove è prevista la partenza del corteo. Oltre ai familiari di Ilaria Sula, anche gli amici della vita a Terni e di quella nella capitale, i compagni di scuola, i colleghi di università e di lavoro. Da Roma è anche arrivata la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, per rendere omaggio alla studente uccisa dall'ex, Mark Samson. Per il suo femminicidio, oltre all'ex fidanzato, ora è indagata anche la madre per concorso in occultamento di cadavere, attesa nel pomeriggio per l'interrogatorio.

Femminicidio Sula, fiori e pensieri per Ilaria: "Non un'altra"

Già da questa mattina, però, sotto all'abitazione della famiglia di Ilaria Sula si sono radunate decine e decine di persone che hanno lasciato fiori, biglietti e striscioni per ricordare la ragazza e contro la violenza sulle donne. "Ilaria nei nostri cuori per sempre", si legge in uno dei cartelloni esposti sotto casa. "Rumore dopo il silenzio". E, ancora, un monito: "Era una figlia. Sorella, cugina, zia – c'è scritto in una altro cartellone blu – Non un'altra".

A Terni sono previste bandiere a mezz'asta; lutto cittadino anche a Capranica Prenestina, dove è stata rinvenuta la valigia contenente il corpo, mentre la Sapienza ha sospeso tutte le lezioni in ricordo della giovane.

L'arrivo del feretro sotto casa Sula.

