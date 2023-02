Funerale di Giulia Sclavo a Talenti, l’addio degli amici sulle note di Ludwing Gli amici di Giulia Sclavo l’hanno salutata sulle note di Ludwing. Ieri il funerale dell’ultima delle 5 vittime dell’incidente a Fonte Nuova, nella chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi a Talenti.

A cura di Alessia Rabbai

Il funerale di Giulia Sclavo è stato celebrato sabato mattina 4 febbraio nella chiesa di Santa Maria Maddalena de' Pazzi in zona Talenti a Roma. Ieri le esequie dell'ultima vittima dell'incidente stradale del 27 gennaio scorso su via Nomentana nella frazione di Tor Lupara a Fonte Nuova. Giulia è l'unica dei cinque amici il cui funerale si è svolto a Roma, mentre gli altri quattro, prima i cugini Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, poi Valerio Di Paolo e Flavia Troisi, nella chiesa di Gesù Maestro a Fonte Nuova. Una folla silenziosa ha raggiunto la parrocchia per l'ultimo saluto. All'ingresso della chiesa c'è una sua foto ad accogliere amici, compagni di scuola, parenti, conoscenti e abitanti del quartiere, ma anche in tanti che da Fonte Nuova l'hanno raggiunta per salutarla per l'ultima volta.

I cinque ragazzi morti sulla Nomentana

Chi la conosceva e le voleva bene ricorda Giulia come una ragazza sempre sorridente e pronta ad aiutare gli altri. Come i suoi coetanei aveva tanti sogni nel cassetto e un'intera vita davanti. Amici e compagni di scuola hanno portato degli striscioni con frasi e foto di momenti felici. Hanno letto dei pensieri e cantato sulle note di Ludwing ‘Amici di Sempre': "L'amico ti salverà, quando tutto non andrà […] Quanti sogni quanti guai. Siamo gli amici di sempre, il resto non conta niente. Un vero amico non mente. Un vero amico è per sempre". Palloncini bianchi sono stati poi liberati in cielo.

L'incidente con 5 giovani morti a Fonte Nuova

Sull'incidente a Fonte Nuova sono ancora in corso le indagini, per risalitre alle cause che lo hanno provocato. L'unico sopravvissuto è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea e non rischia la vita. La notte in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa dei cinque ragazzi stavano tornando a casa in sei su una Fiat 500, quando ha sbandato e si è ribaltata all'altezza del civico 609. Giulia è morta in ospedale, dopo essere stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. Nel 2007 sulla stessa strada sono morti altri cinque ragazzi, poco più che maggiorenni e un minorenne.