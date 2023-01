Ragazzi morti in un incidente a Fonte Nuova: sulla stessa strada altre cinque giovani vittime Sulla Nomentana a Tor Lupara nel 2007 c’è stato un altro grave incidente nel quale sono molti altri cinque ragazzi dai 17 ai 19 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo e Flavia Troisi. Giovanissime, tra i diciassette e i ventidue anni, le vittime dell'incidente stradale che si è consumato intorno alle ore 3 della notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio a Fonte Nuova. Una tragedia che ha dei precedenti. Sulla Nomentana nella frazione di Tor Lupara, anche se non proprio sullo stesso punto, ma a un chilometro di distanza, nel 2007 sono morti altri cinque ragazzi poco più che maggiorenni e un minorenne. Una scia di sangue che non si arresta tra le strade di Roma e provincia.

Già cinque giovani vittime sulla Nomentana

Le vittime dell'incidente che si è verificato sedici anni fa si chiamavano Veronica Gnisci, non ancora diciottenne, Mirko Petricone, Simone Falchi, Fabio Volpe, diciannovenni. Di diciassette anni il quinto, Emanuele Manili. Secondo quanto riporta Agi anche quella notte i cinque giovani stavano tornando a casa dopo una serata passata insieme all'insegna del divertimento e della spensieratezza. La macchina a bordo della quale viaggiavano ha sbandato e si è schiantata contro un albero. Veronica è morta sul colpo nell'impatto con la pianta, non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

I sanitari giunti sul posto con diversi mezzi di soccorso hanno provato a rianimarla, invanamente. I paramedici hanno preso in carico gli altri quattro giovani feriti e li hanno trasportati in diversi ospedali della Capitale in codice rosso. Una corsa contro il tempo nel tentativo di salvarli. Le loro condizioni di salute erano molto gravi. Mirko è deceduto al Policlinico Umberto I , Simone all'ospedale Sandro Pertini poco dopo l'incidente. Emanuele è stato dichiarato cerebralmente morto e Fabio è deceduto alcuni giorni dopo.



L'incidente mortale di stanotte a Tor Lupara

La Fiat 500 a bordo della quale viaggiavano i cinque ragazzi morti in direzione Roma, per cause non note e ancora in corso di accertamento si è ribaltata più volte all'altezza del civico 609, finendo su un lato. Al suo interno c'era anche una sesta persona, che attualmente è ferita, si trova in ospedale al Sant'Andrea e non rischia di morire. Le vittime hanno invece ventidue anni i ragazzi, diciassette e diciott'anni le due ragazze. Per i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri della della Stazione di Mentana, di Nerola e dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di zona. Terminate le verifiche sul posto le salme sono state trasferite all'obitorio dell'Università La Sapienza, dove si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e verranno sottoposti ad autopsia.