video suggerito

Grave incidente sulla Pontina: cavallo al galoppo in mezzo alla strada, investito da due auto L’animale è morto, le due macchine si sono completamente distrutte in seguito all’incidente, avvenuto verso le due di questa notte sulla via Pontina in direzione Latina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente questa notte sulla via Pontina, in direzione Latina. Due macchine hanno investito un cavallo che galoppava sulla carreggiata: l'animale è morto, mentre i due conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. Le macchine, invece, sono andate completamente distrutte nell'impatto.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, per le indagini del caso, e gli operatori sanitari del 118, che hanno preso in carico i due automobilisti coinvolti nell'incidente. Per rimuovere la carcassa dell'animale e mettere in sicurezza la strada c'è voluto diverso tempo, con il traffico che per alcune ore ha transitato su una sola corsia. Agghiacciante la scena che si sono trovati davanti gli automobilisti e i soccorritori, con il cavallo morto in strada e i resti delle vetture distrutte. Tanto che, in un primo momento, si era pensato che i due automobilisti fossero feriti in modo grave.

Sono stati in tanti nelle ultime ore a chiedersi cosa fosse successo. Molti i commenti delle persone che hanno assistito alla scena e chiesto informazioni, soprattutto per sapere le condizioni di salute dei due automobilisti.

Leggi anche Incidente ad Ardea, due indagati per la morte della bimba di 7 anni sulla Pontina Vecchia

"Buongiorno – il commento di un utente sul gruppo ‘I pendolari della Pontina' – purtroppo verso le 2 di notte siamo rimasti bloccati per più di 40 minuti nel traffico e, non appena è stata liberata una delle due corsie, abbiamo assistito, nostro malgrado, ad una macabra scena: due vetture completamente distrutte e il povero animale dilaniato con i resti sparsi sulla carreggiata. Spero che gli automobilisti coinvolti non si siano fatti troppo male. In ogni caso non credo si conosca ancora il motivo per cui il cavallo fosse lì, magari tra un po' qualcuno scriverà qualcosa".

Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire al proprietario dell'animale, che si ritiene sia scappato da qualche abitazione o allevamento della zona.