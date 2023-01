Chi sono i cinque ragazzi morti nell’incidente stradale sulla via Nomentana Sono cinque in ragazzi che hanno perso la vita nell’incidente di stanotte in via Nomentana: si tratta di tre 22enni e due ragazze di 17 e 18 anni. In condizioni critiche un altro ragazzo.

A cura di Beatrice Tominic

Sono cinque i ragazzi morti nell'incidente stradale che si è verificato questa notte in via Nomentana, all'altezza del civico 611, nella zona di Tor Lupara a Fonte Nuova: tre ragazzi, tutti di 22 anni e due ragazze, una di 17 e l'altra di 18 anni. Quattro di loro hanno perso la vita sul colpo, dopo che la loro automobile, una Fiat Cinquecento si è ribaltata più volte sull'asfalto: si tratta di Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e di Flavia Troisi.

Un'altra ragazza, invece, dopo essere stata trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma, è morta alle luci dell'alba. Ancora vivo, ma in condizioni gravissime, il sesto ragazzo, anche lui di 22 anni, che viaggiava con gli altri a bordo dell'automobile: adesso si trova all'ospedale Sant'Andrea di Roma, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

L'incidente avvenuto stanotte

Secondo le prime ricostruzioni, l'automobile stava viaggiando da Mentana verso Roma. Durante il suo percorso, l'automobile per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantata contro un lampione che illuminava la strada e poi si sarebbe ribaltata più volte. L'incidente è avvenuto nel cuore di stanotte, 27 gennaio. Verso le 02.30 sono stati allertati i soccorsi.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto e sul motivo per cui i ragazzi si trovassero tutti insieme, in sei, nella stessa automobile (omologata per un numero inferiore di passeggeri). La strada è stata chiusa per permettere i rilievi di routine, l'automobile è stata sequestrata e le salme si trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sul posto anche le ambulanze che hanno trasportato d'urgenza in ospedale i ragazzi feriti: una è morta questa mattina, l'altro si trova ancora in pericolo di vita.