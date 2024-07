video suggerito

Scontro tra moto sull'Olimpica, morti Tuan Ngoc Nguyen e Luca De Luca: ipotesi contatto tra i veicoli Sono Tuan Ngoc Nguyen Tri e Luca De Luca i due centauri morti ieri a Roma nell'incidente avvenuto verso le 11.30 del mattino in via del Foro Italico.

A cura di Natascia Grbic

Una delle due vittime, Luca De Luca

Si chiamavano Tuan Ngoc Nguyen Tri e Luca De Luca i due motociclisti morti ieri a Roma, in un incidente su via del Foro Italico. Il primo, di origine vietnamita, aveva 52 anni e viveva alla Giustiniana. Il secondo, di anni ne aveva 46 e gestiva un bar tavola calda a Prati. Entrambi sono deceduti sul colpo, ogni soccorso è stato purtroppo inutile.

La tragedia è avvenuta domenica mattina verso le 11.30 all'altezza di via Salaria, in direzione Stadio Olimpico. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale II Gruppo Parioli, che hanno chiuso la strada e avviato la procedura per i rilievi. Le indagini e gli accertamenti sono tuttora in corso, i mezzi sono stati sequestrati per analizzarli e capire cosa possa essere accaduto.

Secondo le prime informazioni, Tuan Ngoc Nguyen Tri era alla guida di una Buell BL1, mentre Luca De Luca viaggiava su una Triumph. Entrambi stavano percorrendo in parallelo via del Foro Italico quando, forse per una distrazione, si sono toccati. L'impatto tra i due mezzi, a quella velocità, li ha fatti sbandare e cadere violentemente a terra, facendo un volo di diversi metri. Uno dei due è finito addosso a un muretto, l'altro sul guardrail. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato ai due uomini nessuna possibilità di sopravvivenza.

All'incidente hanno assistito sconvolti numerosi automobilisti di passaggio che, a quell'ora, stavano percorrendo via del Foro Italico. Alcuni di loro sono stati ascoltati dai caschi bianchi in modo da avere elementi in più per comprendere la dinamica del sinistro. Al momento, non sembra siano coinvolte altre vetture.