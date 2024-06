video suggerito

Un altro terribile incidente tra due moto a Roma, due morti sulla tangenziale L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 lungo via del Foro Italico, il tratto di tangenziale che costeggia il Foro Italico e lo stadio Olimpico, nei pressi dello svincolo per via Salaria in direzione dello stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ancora un incidente stradale con due morti, ancora uno scontro tra motociclette. Dopo il terribile episodio di ieri sulla Tiburtina Valeria in cui hanno perso la vita Simone Esposito e Nazzareno Sette, oggi la stessa sorte è toccata ad altri due motociclisti. Questa volta l'incidente si è verificato intorno alle 11.30 lungo via del Foro Italico, il tratto di tangenziale che costeggia il Foro Italico e lo stadio Olimpico, nei pressi dello svincolo per via Salaria in direzione dello stadio.

Scontro fra due motociclette sulla tangenziale, una Buell BL1 e una Triumph

La polizia locale di Roma Capitale informa in una nota che si sono scontrate due motociclette, una Buell BL1 e una Triumph. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del II Gruppo Parioli, intervenute per i rilievi del caso. A perdere la vita, come detto, i conducenti delle due motociclette. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini.

La strada, fanno sapere i vigili urbani in una nota, "è stata chiusa da via delle Valli per permettere i rilievi sull’esatta dinamica di quanto accaduto. Gli accertamenti sono tuttora in corso".

Sono 81 i morti nel 2024 per incidente stradale a Roma e provincia

Con i due decessi odierni, salgono a 81 le vittime in incidenti stradali sulle strade di Roma e provincia nel 2024. Nella giornata di ieri sono morti, come anticipato, altri due motociclisti, Nazzareno Sette, 37enne di Marcellina, e Simone Esposito, 40enne di Palestrina. Stando a quanto ricostruito, le due moto si sono scontrate frontalmente lungo via Tiburtina Valeria nei pressi di Roviano, al confine tra Lazio e Abruzzo.