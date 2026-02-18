Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori: il gip archivia il caso

L’ex capitano della Roma Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi erano finiti al centro di un’indagine per abbandono di minore a seguito della denuncia di Ilary Blasi.

Si sono chiuse con l'archiviazione del caso le indagini per abbandono dei minori nei confronti dell'ex capitano della Roma Francesco Totti e della compagna Noemi Bocchi. Gli accertamenti erano scattati oltre un anno fa dopo la denuncia di Ilary Blasi secondo la quale i bambini di 7, 9 e 11 anni, i figli di Bocchi e la figlia più piccola di Totti e Blasi, sarebbero stati lasciati da soli in casa, mentre la coppia era fuori a cena.

L'archiviazione del caso: cosa ha dichiarato il gip

A prendere la decisione è stato il gip di Roma che ha scelto di archiviare il caso in cui figuravano come indagati Francesco Totti e l'attuale compagna Noemi Bocchi per abbandono di minore e anche la babysitter, accusata di aver detto il falso, avendo testimoniato di essersi trovata in casa per offrire un alibi alla coppia in quella sera del 2023. Le verifiche erano scattate a seguito di una denuncia presentata da Ilary Blasi. Per il caso, però, c'è da ricordarlo, anche la stessa Procura della Capitale aveva sollecitato l'archiviazione, nonostante il forte contrasto di Blasy.

Totti e Bocchi escono a cena e lasciano i figli da soli in casa: archiviato il caso

Secondo quanto presentato nella denuncia di Blasi, la coppia sarebbe uscita per andare fuori a cena, lasciando soli in casa per alcune ore i bambini. La conduttrice e showgirl romana si sarebbe accorta della situazione durante una videochiamata con la figlioletta: dall'obiettivo del telefono, avrebbe compreso la totale assenza di adulti nell'abitazione. Il filmato, successivamente, sarebbe stato presentato in Procura a Roma.

Sul posto, quella sera stessa, mentre Blasi si trovava fuori Roma, sarebbero arrivati anche dei poliziotti a controllare la situazione. Anche gli agenti avrebbero poi confermato la versione della tata dell'ex capitano, spiegando di aver trovato in casa i bambini in compagnia della tata. Secondo quanto ha dichiarato la stessa babysitter, per spiegare il sospetto di Blasi, al momento della videochiamata potrebbe essersi trovata in una stanza ai piani superiori: quella sera, infatti, avrebbe trascorso molto tempo a stirare in un ambiente diverso rispetto a quello in cui si trovavano i bambini.

Articolo in aggiornamento