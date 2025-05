video suggerito

Francesca Marcantognini Sacchi trovata morta in hotel a Roma: aveva 26 anni, indagano i carabinieri Si è spenta improvvisamente, all'età di 26 anni, Francesca Marcantognini Sacchi, titolare della pizzeria Tema ad Aprilia. Sulla sua morte indagano i carabinieri.

Una ragazza di ventisei anni, Francesca Marcantognini Sacchi, è stata trovata morta in un albergo della capitale sabato 24 maggio. La giovane, titolare di una pizzeria, era molto conosciuta dopo che da Milano si era trasferita ad Aprilia, sua città natale, trasferendo proprio lì la sua attività. Sul decesso indagano i carabinieri: sembra che sul corpo non siano stati trovati segni di violenza, ma al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto e come mai la giovane abbia perso la vita. La procura ha aperto un'inchiesta al fine di disporre tutti gli accertamenti e le indagini necessarie per fare luce sul decesso, avvenuto per cause ancora da chiarire.

Francesca Marcantognini Sacchi era titolare della pizzeria Tema, aperta circa un anno fa ad Aprilia. Un locale molto conosciuto e per il quale si spendeva ogni giorno 24 ore su 24, occupandosi di ogni minimo particolare affinché tutto risultasse perfetto. Cosa le sia accaduto e come mai sia morta così all'improvviso rimane per ora un mistero: il personale sanitario del 118, giunto sul posto sperando di poterla rianimare, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'allarme era stato dato dal personale dell'hotel dove alloggiava.

La giovane aveva aperto nel 2022 la sua prima pizzeria Tema a Milano, ma dopo due anni aveva deciso di tornare ad Aprilia, spostando lì la sua attività. Nel corso degli anni aveva rilasciato numerose interviste, spiegando com'era nata la sua passione per la pizza e gli innovativi metodi di lavorazione che rendevano la sua ‘scrocchiarella' molto apprezzata, grazie alla qualità e alla ricerca degli ingredienti.