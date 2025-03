video suggerito

Forza Nuova apre in zona Sapienza: la sinagoga di via Padova a 200 metri Ennesima provocazione di Forza Nuova. La nuova casa del gruppo neofascista apre domani in via Lucca, a due passi dall'Università La Sapienza e a 200 metri dalla sinagoga di via Padova. A inaugurarla sarà Roberto Fiore.

A cura di Valerio Renzi

L'organizzazione neofascista Forza Nuova apre una sede in via Lucca a Roma, a poche centinaia di metri dall'ingresso dell'Università La Sapienza, e esattamente a 200 metri dalla sinagoga di via Padova, punto di riferimento dei cittadini di fede ebraica che risiedono nella zona di Piazza Bologna e viale Libia. A inaugurarla sarà il leader dell'organizzazione, Roberto Fiore, che dopo un periodo detentivo per aver guidato l'assalto alla sede della Cgil il 9 ottobre del 2021 alla testa di un corteo contro le restrizioni imposte dalla pandemia, è tornato a rimettere in piedi la struttura del suo partitino, di fatto scomparso tra scissioni, arresti, lotte intestine.

A annunciare che la sede servirà da punto di riferimento per un nuovo proselitismo tra gli studenti, lo conferma lo stesso Fiore: "Forza Nuova è stata attiva negli ultimi negli ultimi sei mesi in modo costante nelle piazze romane con il forte aiuto di Lotta Studentesca, il suo braccio giovanile e studentesco che è riuscito ad aggregare per la prima volta dopo molti anni un nutrito gruppo di giovani romani, un incremento che ci porta ad aprire un nuovo avamposto. Il Segretario nazionale Roberto Fiore presenzierà l'adunata con Alessio Azara coordinatore regionale del Lazio ed anima della sezione romana e Adriano Da Pozzo coordinatore centro Italia e responsabile della Segreteria nazionale". L'apertura della nuova sezione della sigla neofascista è stata annunciata quasi da un giorno all'altro, forse per evitare tensioni con i collettivi di sinistra dell'università, ma l'obiettivo sembra proprio questo. Prese alla sprovvista sia le istituzioni locali che la Comunità Ebraica di Roma, che ancora non hanno commentato la novità.