Un incidente mortale è avvenuto nella serata di oggi – domenica 20 dicembre – su via Casilina nel territorio di Ferentino in provincia di Frosinone. Erano circa le 19.00 quando due auto si sono scontrate frontalmente. Nell'incidente sono rimaste coinvolti anche altre due vetture A perdere la vita un uomo di settantuno anni che, da quanto si apprende è residente nella vicina Anagni.

Quando i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere della vettura coinvolta nell'incidente, è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario del 118 giunto sul posto con un'ambulanza. Purtroppo però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora da chiarire dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro mortale.

La dinamica dell'incidente mortale: rilievi in corso

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per rendere possibile i rilievi della Polizia Stradale, che ora dovrà ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione però la vittima, a bordo di una Fiat 600 avrebbe invaso la carreggiata dell'opposto senso si marcia e l'impatto è stato inevitabile, coinvolgendo nello schianto, violentissimo, altre tre automobili.

Nello stesso tratto di strada di via Casilina ha perso la vita Asia Pizzutelli

In quel punto la via Casilina è particolarmente pericolosa, non è la prima volta che avviene un incidente e da anni i residenti ne segnalano la scarsa sicurezza. Nello stesso tratto solo alcune settimane fa ha perso la vita Asia Pizzutelli, una bambina di sette anni anche lei dei Anagni, che viaggiava in auto assieme alla baby sitter e alla sorellina.