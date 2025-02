Federica Mangiapelo, il papà: “Avresti 29 anni, festeggia con le donne uccise da chi diceva di amarle”

video suggerito

Ieri Federica Mangiapelo avrebbe compiuto 29 anni e invece avrà 16 anni per sempre. Vittima di femminicidio, venne annegata dal fidanzato nel Lago di Bracciano tra il 31 ottobre e il primo novembre 2012, nella notte di Halloween.

Il ricordo del papà: "Oggi avresti festeggiato 29 anni"

La ricorda così, su Facebook, il papà Luigi Mangiapelo: "Oggi (ieri ndr.) avresti festeggiato 29 anni. Festeggia con tutte le donne vittime di violenza uccise da chi diceva di amarle. Buon compleanno, amore mio".

Nel 2022, nel giorno dell'anniversario della morte di Federica, il papà aveva raccontato ai microfoni di Fanpage.it: "Era solare, spiritosa, diceva una battuta dietro l'altra. Ricordo quando la portavo in giro per Roma, ci piaceva tanto viaggiare insieme. La cosa che amavo di più del nostro rapporto era che decidevamo di trovarci del tempo per stare da soli, anche semplicemente per andare a cena fuori, ci piaceva molto mangiare il pesce. Lei mi dedicava spesso le sue giornate e il tempo trascorso con mia figlia è il ricordo più prezioso che ho di lei, ogni momento vissuto insieme, anche il più semplice sguardo o sorriso".

Federica Mangiapelo, annegata dal fidanzata nel lago di Bracciano

Federica Mangiapelo fu trovata morta la mattina del 1 novembre 2012 sulle sponde del lago di Bracciano, ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma. Inizialmente gli investigatori pensarono a un malore improvviso, ma subito dopo si scoprì che la ragazza era stata uccisa. Il fidanzato, Marco Di Muro, venne immediatamente interrogato, ma si difese sostenendo che nell'ora del delitto lui non si trovava insieme alla fidanzata. Secondo i pm, invece, i due litigarono e lui la annegò nel lago.

Nel 2016 Di Muro fu condannato a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario, ma in appello la pena è stata ridotta a 14 a causa dell'accoglimento delle attenuanti generiche.