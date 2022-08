Fabrizio Corona al Kursaal di Ostia, teatro di malamovida: il tribunale vieta la serata Saltato l’appuntamento di Fabrizio Corona per una serata ad Ostia. Il vip senza saperlo aveva programmato l’evento al Kursaal, un locale finito sulle cronache per malamovida.

A cura di Alessia Rabbai

Foto da Instagram fabriziocoronathereal

Annullata la serata che vedeva come ospite atteso il ‘re dei paparazzi' Fabrizio Corona. Il personaggio televisivo catanese aveva programmato un appuntamento ad Ostia, ma probabilmente senza saperlo, la location che avrebbe dovuto ospitarlo sarebbe stata il Kursaal, un locale già noto alle cronache giornalistiche per essere stato una discoteca abusiva e teatro di malamovida. Come riporta Il Messaggero, il tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato l'autorizzazione e Corona non ha potuto fare lo spettacolo. Il locale infatti come stabilito dalla questura a inizio estate, può svolgere regolarmente attività di stabilimento balneare, ma non di discoteca.

Tutto era pronto per la serata all'insegna del divertimento in compagnia dello speciale ospite. A segnalare l'irregolarità sono stati gli agenti della polizia del commissariato Lido di Roma. I poliziotti, grazie ai controlli svolti nei locali del lungomare, sono infatti venuti a conoscenza dell'evento in programma all'interno del Kursaal, che di fatto non avrebbe potuto ospitarlo perché non ha le autorizzazioni necessarie per le serate in musica. L'attenzione delle forze dell'ordine è infatti alta su Ostia, in particolare dopo l'annuncio da parte del presidente del X Municipio Mario Falconi, per l'apertura delle discoteche fino alle tre di notte.

L'evento, che è stato vietato e non si è svolto, avrebbe attirato centinaia di giovani fan del vip. Fabrizio Corona, precedentemente ai domiciliari, ha ottenuto l’affidamento terapeutico in una comunità, dove si reca tutti i venerdì per quattro ore ed è impegnato in attività di volontariato. Il vip sta infatti seguendo un percorso di cure per la riabilitazione.