Estate 2023 al Castello di Santa Severa: il programma e gli eventi serali in riva al mare Il programma completo degli eventi serali estivi 2023 in riva al mare al Castello di Santa Severa prevede concerti, iniziative culturali con visite guidate, cinema, opera lirica, appuntamenti dedicati al benessere e al movimento.

A cura di Alessia Rabbai

Il Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa apre le porte ai visitatori per un calendario ricco di eventi per l'estate 2023. Un programma che quest'anno arriva dopo Ferragosto, ma che ci dà appuntamento fino al 17 settembre con tanti incontri per tutti i gusti dai concerti, alle iniziative culturali con visite guidate, dal cinema all'opera lirica, fino ad arrivare agli appuntamenti dedicati al benessere e al movimento. Una rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LazioCrea in collaborazione con Atcl – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Ecco tutti gli appuntamenti delle prossime settimane. L'ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria, gli spettacoli e il cinema iniziano sempre alle ore 21. Il programma con tutti i dettagli è disponibile e sul sito www.castellodisantasevera.it.

Il programma degli eventi estivi 2023 al Castello di Santa Severa