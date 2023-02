Ennesima aggressione armata a Roma: due ragazzi gambizzati in strada a Morena Ancora un’aggressione a Roma: due giovani di 27 e 21 anni sono stati gambizzati in strada a Morena. Sul caso indaga la Polizia di Stato.

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzi sono stati gambizzati ieri sera in strada a Morena. Si tratta di due giovani romani di 27 e 21 anni, di cui il primo ricoverato in ospedale. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare gli aggressori, scappati subito dopo l'agguato. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 22 in via dei Sette Metri. Il 27enne è stato raggiunto da almeno due proiettili, che lo hanno ferito a entrambe le gambe. Il 21enne è rimasto ferito in maniera più lieve, tanto che si è allontanato dal luogo della sparatoria per motivi da accertare.

Il giovane ricoverato per ora non avrebbe fornito indicazioni agli agenti su chi l'ha aggredito: i poliziotti aspettano che il ragazzo stia meglio per poterlo ascoltare ancora una volta e sperare che stavolta possa dare elementi utili per far capire chi gli ha sparato.

In un primo momento si era diffusa la notizia di un solo ragazzo ferito. Poco dopo però, con il proseguire delle indagini, si è risaliti alla seconda vittima, un giovane di ventuno anni che era fuggito subito dopo la sparatoria. Il ragazzo era insieme all'amico quando una persona ignota si è avvicinata e ha fatto fuoco. Non è al momento noto se siano state più persone a sparate o se l'agguato sia stato messo a termine da una sola persona. Sul posto, per i rilievi del caso, anche gli agenti della Polizia Scientifica. Sono due i bossoli trovati dalle forze dell'ordine.

Leggi anche A Roma una strada per Ugo Vetere: fece arrendere un uomo armato che tenne in ostaggio una scuola

Quella avvenuta ieri sera è l'ennesima aggressione avvenuta in strada a Roma. All'Infernetto una coppia è stata gambizzata fuori dal loro ristorante sul litorale romano. L'uomo colpito è Antonio Da Ponte, uscito dal carcere un anno e mezzo fa dopo una condanna a vent'anni per omicidio e un tempo vicino alla camorra. Si era trasferito all'Infernetto sembra proprio per sfuggire alla guerra tra la Nuova camorra organizzata e la Nuova famiglia.